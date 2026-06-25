Els experts en aire condicionat coincideixen: "L’aigua que cau de l’aparell no s’ha de llençar sempre"
Els especialistes detallen els usos segurs de l’aigua dels aparells d’aire condicionat a casa, com ara fregar terres o netejar vidres, evitant les marques de cal
Paula Marco
Amb l’arribada de la calor, els aparells d’aire condicionat tornen a posar-se en marxa en milers de llars. En plena temporada d’altes temperatures, i amb cada vegada més famílies pendents del consum d’aigua i de l’eficiència energètica, hi ha un gest quotidià que pot ajudar a aprofitar millor els recursos: reutilitzar l’aigua que expulsa l’aire condicionat.
És una imatge habitual en patis, terrasses i balcons: el tub de desguàs de l’aire condicionat acaba en una garrafa, una galleda o directament a terra. Aquesta aigua, que moltes vegades es llença sense pensar-hi, pot tenir una segona vida a casa. Això sí, els experts recorden que no es tracta d’aigua potable i que no s’ha d’utilitzar per beure, cuinar ni rentar aliments.
Què és l’aigua de l’aire condicionat
Els aparells d’aire condicionat generen aigua durant el seu funcionament pel procés de condensació. En refredar l’aire i reduir la humitat de l’ambient, l’equip recull aquesta humitat en forma líquida, que s’acumula en una safata interior i surt després pel tub de desguàs.
Aquesta aigua té algunes característiques semblants a l’aigua destil·lada, ja que conté molt pocs minerals i no sol portar clor com l’aigua de l’aixeta. Precisament per això pot ser útil en determinades tasques domèstiques. No obstant això, també pot arrossegar pols, bacteris, restes del mateix aparell o brutícia acumulada al sistema, de manera que el seu ús s’ha de limitar sempre a tasques no alimentàries.
Per a què es pot reutilitzar
Un dels usos més recomanables és la neteja de la llar. Com que té una baixa presència de minerals, l’aigua de l’aire condicionat es pot fer servir per fregar terres, netejar vidres, retirar pols de superfícies exteriors o rentar determinats objectes, ja que ajuda a evitar les marques de cal que a vegades deixa l’aigua corrent.
També es pot utilitzar per netejar la carrosseria del cotxe, especialment si es volen evitar taques de minerals quan s’asseca. En terrasses, patis o balcons, pot servir per refrescar superfícies molt calentes durant els dies de més calor o per retirar brutícia acumulada en elements decoratius, testos o mobiliari exterior.
Compte amb les plantes
Un altre ús habitual és en la jardineria, tot i que amb matisos. L’aigua de l’aire condicionat pot servir per regar plantes ornamentals no comestibles, ja que gairebé no conté sals minerals i evita certes acumulacions a la terra. No obstant això, no s’ha de convertir en l’únic tipus de reg de manera continuada.
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