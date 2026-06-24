L’edat mínima per conduir un patinet queda fixada en els 15 anys
David López Frías
El Govern ha aprovat una modificació del Reglament General de Circulació per millorar la protecció dels usuaris vulnerables que, entre altres coses, fixa en 15 anys l’edat mínima per poder conduir vehicles de mobilitat personal, com és el cas dels patinets, i estableix l’ús obligatori del casc, igual com per als ciclistes. A més, serà obligatori l’ús de guants per a conductors i passatgers de motocicletes i ciclomotors, així com de calçat tancat en tota mena de vies, mentre que els taxistes hauran de portar posat el cinturó en tot moment.
Són algunes de les principals novetats de la reforma que va aprovar el Consell de Ministres, que entrarà en vigor l’1 d’octubre, excepte pel que fa al casc homologat per a usuaris de motocicletes, que ho farà l’1 d’octubre del 2027. La modificació del Reglament General de Circulació té per objectiu reforçar la protecció dels anomenats usuaris vulnerables de la via: vianants, ciclistes, motociclistes i conductors de vehicles de mobilitat personal (VMP, com patinets).
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