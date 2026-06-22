Tribunals
Els jutjats gironins reben cada dia quatre sol·licituds de particulars ofegats pels deutes que es declaren insolvents
Els desnonaments baixen lleugerament i durant el primer trimestre se n'han executat 260 arreu de la demarcació
Els jutjats mercantils de Girona reben cada dia de mitjana quatre sol·licituds de particulars ofegats pels deutes que no han vist cap més sortida que declarar-se insolvents. Segons recullen les dades que periòdicament publica el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), entre gener i març a la demarcació s'han presentat 396 concursos de creditors. I d'aquests, la immensa majoria (367) els han sol·licitat particulars. En relació amb el primer trimestre del 2025, són un 8% més. L'estadística del CGPJ, que mesura l'impacte de la crisi als jutjats, també recull que entre gener i març a la demarcació s'han executat 260 desnonaments; més de la meitat, per impagaments del lloguer. En aquest cas, la xifra és lleugerament inferior a la del 2025.
L'augment d'insolvències presentades per particulars, que ja fa trimestres que s'arrossega, és conseqüència de la reforma de l'anomenada Llei de la Segona Oportunitat. Els canvis, que van entrar en vigor a finals del 2022, simplificaven el procés perquè aquelles persones ofegades pels deutes puguin trobar una sortida, que passa o bé per l'exoneració o bé per una cancel·lació parcial (mitjançant un pla de pagaments).
La llei permet liquidar un deute que no superi els 5 MEUR, sempre que es vagi actuar de bona fe i no s'enganyés els creditors en el moment de demanar el crèdit. La reforma, que també agilitza el procés -directament, es va a fase judicial- s'ha traduït en un increment dels casos al llarg dels darrers anys.
I aquest 2026, segons recullen les dades del CGPJ, de moment no queda al marge d'aquest augment. L'estadística que periòdicament publica el Consell -les últimes dades són del primer trimestre- serveix de termòmetre per mesurar de quina manera les dificultats econòmiques impacten damunt el sistema judicial.
Entre gener i març, a les comarques gironines s'han presentat 396 concursos de creditors. Són un 5% en comparació amb el mateix trimestre del 2025 (quan la xifra va ser de 377).
De totes aquestes insolvències, la immensa majoria -de fet, nou de cada deu- les han presentades particulars. En concret, fins a 367 casos fan referència a gironins que han decidit acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat. La xifra representa un increment del 8,5% en comparació amb el mateix període de l'any passat (quan van ser-ne 338).
D'altra banda, entre gener i març hi ha hagut 29 empreses i autònoms que s'han vist abocats a fer suspensió de pagaments i anar a concurs. D'aquests 23 corresponen a societats, i els altres sis els han presentat empresaris a títol individual.
Els desnonaments baixen lleugerament
L'estadística del CGPJ també recull com, durant el primer trimestre, els desnonaments han baixat lleugerament. I això, tot i que el Congrés va tombar l'anomenat escut social, que n'allargava la moratòria fins a finals d'any per a les famílies vulnerables.
A les comarques gironines, entre gener i març s'han executat 260 desnonaments (l'any passat, van ser-ne 272). És a dir que, de mitjana, cada dia se'n porten a terme gairebé tres. Més de la meitat d'aquests llançaments -en concret, 153- han estat per impagaments del lloguer. És a dir, particulars i famílies, però també negocis, que no han pogut afrontar les rendes mensuals.
Dins el llistat, també hi ha 50 casos que fan referència a execucions hipotecàries. I els altres 57 restants s'emmarquen dins d'altres casuístiques. D'altra banda, i també en matèria d'habitatge, les dades del CGPJ recullen com durant el primer trimestre els jutjats han rebut 21 denúncies per ocupacions d'immobles. En aquest cas, la xifra fa referència a aquelles demandes que han tirat endavant tant propietaris privats com ajuntaments que tenen pisos socials (no s'hi recullen les dels bancs).
Acomiadaments i reclamacions
Per últim, l'estadística del CGPJ també serveix per veure com les dificultats derivades de la situació econòmica impacten damunt el món laboral. En aquest cas, a través de les dades dels jutjats socials. Durant el primer trimestre, els que hi ha a la demarcació han rebut 569 demandes per acomiadaments (l'any passat, van ser-ne 553).
En paral·lel, el primer trimestre del 2026 també s'han presentat 267 demandes per reclamació de quantitats. En aquest cas, la xifra es troba lleugerament per sota la de l'any passat (quan van ser-ne 298).
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