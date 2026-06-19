Investigació oberta
Els Mossos descarten que Andic caigués per una distracció: ni caminava ni utilitzava el mòbil
Segons la policia, el mòbil no va registrar cap moviment abans de caure, cosa que debilita la hipòtesi que s’estimbés per una distracció.
EFE
El fundador de Mango, Isak Andic, estava aturat i sense utilitzar el seu telèfon en el moment en què es va precipitar mortalment, segons infereixen els Mossos d’Esquadra al constatar que el seu mòbil no va registrar cap moviment abans de caure, cosa que debilita la hipòtesi que s’estimbés per una distracció.
Així es desprèn d’un informe al qual ha tingut accés EFE, a partir de l’anàlisi que els Mossos d’Esquadra van fer del mòbil del fundador de Mango en el marc de la causa en la qual una jutge de Martorell (Barcelona) investiga Jonathan Andic, el primogènit, acusat de l’homicidi del seu pare.
Entre els indicis pels quals la jutge va fixar una fiança d’un milió d’euros a Jonathan Andic després de ser detingut pels Mossos el 19 de maig figuren les «contradiccions» en les quals creu que va incórrer en les seves declaracions, entre les quals sobre l’ús de la càmera del mòbil del fundador de Mango.
Atenció
De l’anàlisi del mòbil, els Mossos conclouen que en el moment de la caiguda mortal l’empresari no l’estava utilitzant, per la qual cosa creuen descartada la falta d’atenció com a possible causa de la precipitació.
A més, el mòbil d’Isak Andic no va registrar cap moviment abans de la caiguda, per la qual cosa els Mossos infereixen que el fundador de Mango estava immòbil, sense caminar, en el moment de la precipitació, i la càmera no estava activada.
El dia de la mort del seu pare, el 14 de desembre del 2024, Jonathan Andic va assegurar als Mossos que després de quinze minuts caminant, va avançar al seu progenitor uns tres o quatre metres, quan aquest estava fent fotos amb el seu telèfon, que no el tenia a la vista i que mentre caminava va escoltar un soroll de pedres caient, es va girar i va veure un cos rodant entre els matolls.
Posteriorment, en la seva segona declaració, Andic va afirmar que el seu pare havia utilitzat el mòbil al principi de la seva excursió per Montserrat però que posteriorment no el va tornar a veure utilitzant el telèfon.
A l’inici del camí
A partir de l’abocament del mòbil d’Isak Andic, la jutge ha conclòs que el fundador de Mango només va utilitzar el telèfon a l’inici del camí per fer diverses fotos i gravar un vídeo. A més, els equips d’emergència van trobar el telèfon a la butxaca dels pantalons.
Segons els Mossos, Isak Andic va fer tres fotografies i un vídeo amb el mòbil a les 12.17 hores del 14 de desembre del 2024: per les imatges i la geolocalització es constata que el lloc exacte on les va prendre estava a l’inici del recorregut, a les escales on comença la ruta de la muntanya de Montserrat pròxima a les coves de Salnitre.
Entre les 12.17 hores i les 12.28 hores –moment de la caiguda–, van transcórrer 11 minuts, prou temps, segons els Mossos, per recórrer el trajecte entre les escales i el punt en què el fundador de Mango va caure per un precipici d’uns 100 metres d’altura.
La defensa de Jonathan Andic sosté als seus informes que la «pretesa contradicció» sobre aquests fets no suposa un «element incriminatori».
«Que el seu pare fes les fotos a l’inici o posteriorment és perfectament irrellevant a efectes incriminatoris. És més, no és incompatible, es va poder parar en els dos moments (inici de recorregut i als quinze minuts) i fins i tot va poder parar-se als quinze minuts, fer el posat de fotografiar i no fer-ho, com pel que sembla va passar», va apuntar la defensa en el seu recurs davant l’Audiència de Barcelona perquè es revoqués la fiança al primogènit.
De fet, la defensa ha aportat al jutjat una pericial que conclou que el seu pare es va precipitar de forma «fortuïta», amb una ensopegada inicial i una relliscada en «tobogan» al buit, després de reconstruir en 3D i amb maniquins el «patró» de la caiguda que va tenir mesos abans, al fallar-li els genolls per una artrosi.
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