Investigació oberta
La mare investigada per maltractar el seu nadó a Barcelona demana tornar a declarar: "La primera vegada estava en estat de xoc"
La defensa demana que declarin fins a 13 professionals sanitaris que van atendre el nadó abans que s’activés el protocol
Marta Català
La mare del nadó presumptament maltractat a Barcelona ha demanat declarar de nou davant del jutge, que, segons han explicat fonts de la defensa a El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, es tractaria d’una segona declaració "ampliatòria". En aquest sentit, l’equip legal de la mare considera que la primera declaració es va produir en circumstàncies excepcionals: "Feia dues nits que era al calabós, li acabaven de notificar una notícia monstruosa, estava en estat de xoc i és normal que no estigués en condicions de fer una declaració perfecta".
L’acusada, N. H., va ingressar a la presó junt amb la seva parella el 20 de març després que l’Hospital Vall d’Hebron activés el protocol de maltractament a l’explorar el petit i considerar que tenia lesions compatibles amb maltractaments i agressió sexual. Després de l’arrest, els dos progenitors van declarar davant el magistrat i van dir que no sabien com s’havien produït les lesions.
Segons les mateixes fonts, la investigada no va faltar a la veritat en la seva primera declaració, però ara vol fer una explicació ampliada dels fets. N. H. està en llibertat des del 7 de maig i, en la seva primera declaració, va mantenir que estimava el seu fill i que mai va tenir sospites de maltractament, "tret de per la falta de perícia del progenitor", indica l’entorn de la investigada. Ara, en aquesta nova declaració, detallarà aspectes concrets de la seva vida privada que no van ser preguntats explícitament, explica la defensa, en relació, per exemple, amb les converses de WhatsApp que va mantenir amb les seves amigues sobre la seva vida personal i de parella, en les quals apuntava al seu desig de fer fora el marit de casa perquè no cuidava bé del nen.
La defensa pretén acreditar que "difícilment una mare podria sospitar de presumptes maltractaments si fins a 11 metges i dues infermeres no van atribuir els problemes del petit a suposats maltractaments". En la mateixa línia, la defensa assenyala que portar un nen contínuament al metge, "lluny de ser un indici de maltractament, és tot el contrari, una cosa incompatible amb l’encobriment".
Onze metges i dues infermeres
La setmana passada van declarar els metges del Vall d’Hebron que van atendre el petit i que van activar el protocol de maltractament. Segons van mantenir, "mai havien vist unes lesions tan greus". Per a la defensa, és important conèixer el relat tant dels metges que van detectar el presumpte maltractament com el dels que no ho van veure, referint-se als professionals que van tractar el petit abans de les sospites.
L’entorn pròxim a la família explica que els pares del nadó van acudir a centres hospitalaris fins en nou ocasions abans que s’activés el protocol. Ho van fer, mantenen, per diferents malalties: irritabilitat, còlics, lesions escrotals i fissures anals, expliquen les mateixes fonts.
El petit va néixer el 3 de febrer i durant els 20 dies posteriors es van registrar tres assistències al CAP, una de telefònica i dues de presencials per malalties al melic, pes, còlics i problemes amb les deposicions. Ja el 28 de febrer, segons fonts pròximes a la família, el nen "no es trobava bé, plorava sense parar i es va acudir per primera vegada a l’Hospital del Mar, a urgències pediàtriques". "El 28 de febrer és dissabte, els CAP estan tancats o tenen horari limitat de matí i van anar a l’hospital".
Una setmana després, el 7 de març, el nadó va anar a l’Hospital Sant Joan de Déu: "També era dissabte", apunta l’entorn de la dona. I el dia 10 de març van tornar al CAP, que els va derivar a Sant Pau per practicar-li una ecografia. Dies després, afegeixen, van tornar a tenir una assistència telefònica al CAP i una visita presencial. Després de les nou assistències, el 16 de març, els pares van acudir de nou a l’Hospital Sant Pau, on es va detectar la fractura de fèmur i van saltar les alarmes. Per a la defensa, "les visites a diferents hospitals prèvies a l’activació del protocol demostren que hi havia un interès per saber què li passava al seu fill i, en cap cas, ningú va veure res estrany després d’estar en contacte amb 13 professionals".
La defensa també ha demanat que declari el cunyat de la imputada i una metge de família que és parella d’un cosí metge de la investigada i que ja va declarar la setmana passada. Pel que sembla, la imputada consultava tant amb ella com amb el seu cosí metge els problemes de salut del seu petit.
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