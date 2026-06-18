L’agenda. Cita empresarial i social
El rei Felip VI assisteix avui a la segona jornada
Redacció
Felip VI assistirà avui a la segona i última de les jornades organitzades per Prensa Ibérica al CosmoCaixa. A més del monarca, que prendrà la paraula al fòrum, també intervindran els presidents de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Durant la jornada se succeiran actes de caire polític, social i econòmic i també s’espera la intervenció dels ministres Jordi Hereu (Indústria) i José Manuel Albares (Afers Exteriors).
La tercera edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani està impulsada pel grup editorial i per la Fundació La Caixa i compta amb el patrocini d’empreses com Aena, CaixaBank, Cellnex, Endesa, Mango, Mercadona, Naturgy, Seat, Telefónica o Veolia. Les jornades, que van començar dimarts i conclouen avui, també tenen el suport de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears, la Regió de Múrcia, la Junta d’Andalusia i ajuntaments com els de Barcelona, Màlaga o Palma de Mallorca.
Les jornades volen debatre sobre el potencial de l’arc mediterrani com a regió cultural i comercial. L’edició anterior es va celebrar a Màlagl’últim any, mentre que el seu naixement va tenir lloc a la ciutat de València.
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