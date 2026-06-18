Balanç de Projecte Home
La cocaïna despunta com la droga que provoca més peticions d’ajuda: "Vaig començar amb 14 anys per diversió i m’ha robat mitja vida"
Un 53% de les persones ateses per Projecte Home presenten un consum problemàtic d’aquesta substància, tot i que la majoria són treballadors amb un perfil funcional
Patricia Martín
L’Anna va començar a consumir cocaïna i altres substàncies, com drogues sintètiques, "per diversió", amb 14 anys i, tret d’una aturada de quatre anys, n’ha estat consumint fins als 47 anys. Per això considera que les drogues li han tret "la llibertat de prendre les seves pròpies decisions", l’han allunyat de la seva família i amistats i li han "robat mitja vida", segons admet. L’Anna és una de les 1.787 persones que Projecte Home Catalunya va atendre el 2025 en els seus programes d’atenció i tractament de les addiccions, als set centres que té repartits per Catalunya. Segons el balanç presentat per l’entitat aquest dijous, més de la meitat de les persones que han trucat a la porta a la recerca d’ajuda consumien cocaïna, en concret el 53%.
Es tracta del percentatge més elevat dels últims anys i confirma la tendència, invariable, de la cocaïna com la droga més habitual des del 2016, ja que és la que genera més demandes de tractament. Això demostra que "s’ha normalitzat el seu consum, hi ha baixa percepció del risc i és de fàcil accés, especialment en entorns d’oci i festius", segons l’oenagé.
"Veiem que és una substància que està molt normalitzada i integrada a la nostra societat. Potser perquè moltes de les persones que acaben generant una addicció a la cocaïna són persones treballadores amb un perfil socialment funcional i això genera menys alarma social", explica Neus Canals, directora de Projecte Home Catalunya. De fet, l’Anna, en la seva joventut, no treballava, la seva vida consistia a "aixecar-se i consumir", però després sí que ha treballat, tant en entorns d’oci nocturn com en el sector de l’hostaleria i restauració, encara que sense horaris nocturns. "No m’impedia treballar, en aquella època només consumia cocaïna i alcohol i per a mi era una cosa necessària, un hàbit en el meu dia a dia", explica.
Consum diari i en solitari
Projecte Home confirma que moltes persones amb addicció a la cocaïna comencen amb un consum recreatiu, els caps de setmana, associat a l’oci i la diversió, però després passen a un patró de consum diari i en solitari, cosa que els passa factura a nivell familiar, laboral i de salut. Per sexes, és més freqüent en homes, amb un 55,4% dels casos atesos, però també té incidència destacada en dones, que representen el 42% de les persones que demanen ajuda.
L’entitat destaca, a més, que és molt freqüent el consum de cocaïna associat a altres substàncies, la més freqüent de les quals és l’alcohol, que "s’utilitza com a droga pont, desinhibidora cap a una substància estimulant com és la cocaïna". A més, l’alcohol per si mateix també té una incidència destacable, amb un 30,9% dels casos atesos i amb grans diferències segons el sexe: en homes suposa el 27,7%, però en les dones puja fins al 45,5% dels casos, ja que la població femenina prefereix substàncies legals i accessibles i fa un consum més solitari.
En qualsevol cas, en termes generals, entre les persones amb addicció que sol·liciten ajuda la immensa majoria, vuit de cada deu, són homes. Això, segons l’entitat, continua evidenciant que les dones encara són reticents a demanar ajuda, tot i que el volum de dones ha millorat gairebé tres punts des del 2024 gràcies a l’obertura de la Comunitat Terapèutica de Montgat, un nou servei assistencial per a dones amb addiccions que va obrir l’octubre del 2025 i que té per objectiu pal·liar el dèficit de programes destinats específicament a la població femenina.
Anys de consum
Una altra de les dades preocupants que posa de manifest el balanç és que les persones que demanen ajuda tenen una edat mitjana de 43 anys i arriben a Projecte Home Catalunya després d’un consum problemàtic de 19,3 anys de mitjana. "Les persones que arriben ho fan, sovint, després d’anys d’un deteriorament en què ha anat augmentant la seva situació de vulnerabilitat. En molts casos després d’haver passat ja per altres tractaments. Això fa que els processos siguin més complexos i que la resposta hagi de ser integral i sostinguda", afirma Canals.
L’Anna, per exemple, admet que quan va començar el tractament amb Projecte Home "estava molt malament". L’addicció li havia provocat brots psicòtics i fins i tot "dormia amb un ganivet" perquè creia que els veïns la volien atacar. Ara, després de nou mesos sense consumir, es troba "molt millor", tot i que admet que encara li queden problemes "a treballar", com aprendre a tenir relacions socials, ja que ha deixat enrere la seva vida anterior, marcada pel consum de drogues.
D’altra banda, a nivell econòmic, tan sols el 37,1% de les persones ateses per l’entitat tenen feina. La majoria presenten una situació de vulnerabilitat econòmica, ja que depenen de l’atur o altres prestacions, el 43,1%, o bé de la família o amics, un 14,4%. De fet, les famílies són un dels pilars dels tractaments, ja que detecten situacions de risc o possibles recaigudes. Durant el 2025, l’entitat va atendre 1.009 familiars, però considera que cada vegada és més difícil comptar amb la participació de l’entorn. "En els últims anys, observem més dificultat per implicar les famílies en els processos de tractament, i això ens treu el son perquè sense la seva implicació, el procés de tractament esdevé més difícil", assegura Canals.
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