Hostaleria
Casa Gay accelera el canvi digital després d’anys de suport a l’hostaleria
L’empresa barcelonina, que fa un segle llogava les cadires de la Rambla, llança catàlegs especialitzats de vaixella, coberteria i cristalleria, un pòdcast i una revista de tendències.
Andrea Gabarró
Casa Gay accelera la seva aposta per la digitalització després de més de 130 anys com a referent de la restauració catalana. La històrica empresa barcelonina, especialitzada en distribució d’equipament per a hostaleria i lloguer per a esdeveniments, acaba de treure la seva primera revista de tendències. La iniciativa s’afegeix a nous catàlegs especialitzats, un pòdcast i una estratègia de transformació digital amb la qual vol reforçar el posicionament com a col·laboradora estratègic dels professionals del sector.
Abans de la modernització del sector, Casa Gay ja comptava amb un segle de trajectòria vinculada a la transformació de Barcelona i de l’hostaleria. Fundada entre 1892 i 1893 com a empresa de lloguer de mobiliari, va participar en alguns dels principals esdeveniments de la ciutat, va gestionar les històriques cadires de la Rambla i va consolidar el seu creixement després de l’Exposició Internacional de 1929. L’obertura del seu establiment al carrer de Roger de Llúria el 1935 va marcar l’inici d’una nova etapa vinculada a la distribució per a hostaleria, una línia de negoci que acabaria convertint-se en un dels pilars de la companyia.
Avui, sota la direcció de Martí Arias Ortega i Julia Menéndez, que són la cinquena generació al capdavant del negoci familiar, Casa Gay factura al voltant de 7,5 milions d’euros anuals. L’empresa compta amb prop de mig centenar de treballadors i comercialitza més de 20.000 referències, sobretot productes com ara vaixelles, joc de coberts i cristalleria. A més, manté una cartera activa d’uns 4.000 clients professionals.
La distribució d’equipament gastronòmic concentra prop del 80% de la seva activitat. Entre els clients hi figuren al voltant de 3.000 restaurants, 300 hotels i 700 negocis vinculats a la restauració i l’oci, com ara bars, cocteleries, cafeteries i sales de banquets.
La segona gran línia de negoci és el lloguer de material per a esdeveniments, un servei que presta a entre 800 i 1.000 clients a l’any, des de particulars fins a empreses organitzadores d’esdeveniments, organismes públics i entitats associatives. Paral·lelament, la companyia atén cada any uns 12.000 clients a la seva històrica botiga de Barcelona i opera des d’un centre logístic de 4.500 metres quadrats, situat al passeig de la Verneda.
La capacitat d’adaptació ha sigut una constant al llarg de la història de Casa Gay. Per a Arias, la continuïtat de l’empresa no respon únicament a la tradició familiar, sinó també a una manera determinada d’entendre el negoci. "Totes les generacions han hagut d’afrontar reptes diferents; el que sempre s’ha mantingut és una vocació de servei al client, l’honestedat i la prudència", afirma. Segons el directiu, aquesta filosofia ha permès a la companyia evolucionar sense perdre la proximitat que històricament ha caracteritzat la seva relació amb clients i proveïdors.
En els últims anys, l’adaptabilitat de l’empresa s’ha traduït en una aposta per la digitalització. "No érem una empresa especialment avançada tecnològicament", reconeix Arias. Per respondre a les noves exigències del mercat, Casa Gay ha impulsat inversions en gestió de dades i infraestructura digital amb l’objectiu d’agilitar processos i millorar l’experiència del client. Aquest procés de transformació conviu amb una aposta per equips intergeneracionals, que combinen experiència i noves maneres de treballar.
L’evolució digital de l’empresa també s’ha reflectit en la creació de nous continguts dirigits en el sector. En els últims mesos, Casa Gay ha llançat els catàlegs Essencials de taula, Selecció cristalleria i Selecció coberteria, concebuts per respondre a les necessitats d’una hostaleria cada vegada més especialitzada: "Hem decidit segmentar l’oferta en comptes de fer catàlegs més generalistes. Volem que el client es pugui inspirar sense massa soroll", indica.
Inspiració que es llegeix i s’escolta
L’aposta per aquesta mena de contingut ha anat un pas més enllà amb la publicació de la primera revista d’inspiració de l’empresa. El magazín ha sigut elaborat en col·laboració amb l’estudi creatiu Classe, el disseny de l’agència parisenca Nelly Rodi i la mirada professional del fotògraf Daniel Molina.
La publicació recull quatre universos d’inspiració per a la temporada primavera-estiu i pretén traduir les tendències emergents en solucions aplicables a la restauració. L’objectiu, assenyala Arias, és oferir als professionals eines per anticipar canvis estètics i funcionals en el sector: "Forma part del nostre paper d’inspirar els clients".
L’estratègia es completa amb iniciatives com Taula per a dos, el pòdcast gastronòmic de Casa Gay, impulsat al costat de la periodista Magda Minguet. Paral·lelament, la companyia treballa en la preservació del seu arxiu històric, un fons documental que reuneix fotografies, documents i materials vinculats a més d’un segle d’activitat empresarial i que permet recórrer part de l’últim segle d’història de la capital catalana.
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