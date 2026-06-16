A debat
José Antonio Marina, filòsof: "Els pares volen educar bé, però sovint no saben si donar als seus fills una bufetada o una targeta de crèdit"
El pensador i pedagog ha analitzat en el seu últim assaig el problema social de les addiccions, que ell vincula a les carències emocionals amb què ha crescut tota una generació "acostumada a tenir ràpid el que desitgen"
Juan Fernández
José Antonio Marina presumeix de tenir un concepte de la filosofia «de servei públic». «Ha de servir per resoldre problemes, no només per fer preguntes», afirma. Amb aquest sentit pragmàtic de la seva disciplina, sempre enganxat a la realitat quotidiana, en el seu últim assaig –‘La vacuna contra las adicciones’ (Ariel)–, el filòsof proposa eines per tractar la que molts consideren la gran epidèmia del nostre temps.
¿Per què va decidir aturar-se en el fenomen de les addiccions?
Fixi’s, aquest assumpte el portava antigament a Espanya el Ministeri de l’Interior. Després va passar al de Sanitat. No obstant, més enllà de la seva dimensió policial i sanitària, les addiccions ens parlen de la condició humana. La pregunta que cal fer-se és: què porta un adolescent o un jove sa i normal, sense cap malaltia o problema aparent, a enganxar-se a una substància o a un mal hàbit i convertir-se en un addicte. Aquesta pregunta avui ens la fem en un context de forta expansió de les addiccions, que han multiplicat la seva manera de presentar-se i el seu poder d’influència.
«L’error educatiu més gran ha sigut dir als joves: només importa la teva felicitat i aconseguir-la és molt fàcil»
¿Quina resposta troba a aquesta pregunta?
Té a veure una fallada educativa que hem comès. Hem creat una generació de joves, a qui jo anomeno ‘claudicantes’, que es distingeixen per enfonsar-se amb molta facilitat i que, davant qualsevol problema, en comptes d’afrontar-ho per solucionar-ho, s’agafen a qualsevol fórmula que els permeti evitar-ho. I allà apareix el tranquil·litzant, l’alcohol, la droga, la pantalla del mòbil o qualsevol element que els serveixi deslliurar-se d’aquesta angoixa.
¿En què consisteix aquesta sentència educativa que esmenta?
Hem comès l’immens error de dir als nostres joves: només importa la teva felicitat i aconseguir-la és molt fàcil. No obstant, la vida no és així. Viure comporta afrontar problemes, plantejar reptes, vèncer adversitats... Però si ningú t’ha ensenyat abans a enfortir la teva autoestima per tenir una personalitat resolta, és fàcil que et vinguis a baix i acabis enganxat a qualsevol substància o hàbit que et permeti no mirar de cara la realitat. Hem creat una generació de joves vulnerables fàcilment dependents i, per tant, fàcilment manipulables, i això és molt perillós. També políticament, com estem veient diàriament.
Si ningú t’ensenya a enfortir la teva autoestima per tenir una personalitat resolta, és fàcil que et vinguis a baix i acabis enganxat a qualsevol substància o hàbit que et permeti no mirar de cara a la realitat
¿Com s’enforteix l’autoestima?
Des del mateix naixement de la persona. Els primers tres anys són decisius. Aquest nen ha de sentir que ha arribat a un món confiable, no hostil, i que compta amb el recolzament infrangible de les persones més importants per a ell: els seus pares. Els nens solen dir una frase que sovint passem per alt, però que és importantíssima: ‘mama, mira el que faig’. En realitat, està dient: vull que reconeguis que he aconseguit fer una cosa. Transmetre-li confiança és fonamental perquè comenci a armar la seva personalitat. En anys posteriors, és el sistema educatiu el que ha d’acompanyar en aquesta tasca, però no sempre ho fa bé.
¿Quins errors sol cometre?
En realitat, l’escola és un esculleres on s’estavellen totes les contradiccions de la societat. I una societat com l’actual, basada en el consum i l’opulència, és, literalment, l’oposat al que un bon model educatiu ha d’ensenyar. Si al menor li transmeto contínuament el missatge que té dret a tenir el que desitja, i a més ja, sense esperes, i només estimulo aquest desig, no puc dir-li a continuació que s’ha d’esforçar per aconseguir això que desitja, perquè llavors em rebutjarà i acabarà abraçant una cosa que li aporti un plaer ràpid i immediat. Això, que abans era un problema, ara ho és molt més, perquè les fonts d’informació a què tenen accés els menors s’han multiplicat. Avui hi ha nens d’11 anys veient pornografia, és terrible.
Precisament, al seu llibre parla de com d’important són els 11 anys. ¿Què passa en aquesta edat?
Hi ha un canvi molt important. En el currículum acadèmic, és quan passen de primària a secundària. És fonamental que, aleshores, el menor hagi aconseguit quatre coses bàsiques: comprensió lectora per espavilar-se en la vida, gestió de la timidesa per relacionar-se amb nous amics, control de l’agressivitat per no convertir-se en un marginat i, recentment, ha sorgit un aspecte nou, però que és molt present en els nois d’avui: l’acceptació de la pròpia imatge corporal. Això, que abans esclatava als 14 anys, ara està passant als 11.
Una societat com l’actual, basada en el consum i l’opulència, és, literalment, l’oposat al que un bon model educatiu ha d’ensenyar
Em crida l’atenció la crítica que fa de la cultura de la recerca de la felicitat.
És un desastre que s’hagi posat de moda ser feliç, perquè s’ha convertit en un dret i ningú explica com aconseguir la felicitat. Quan la seva consecució es complica, sorgeix l’emprenyament, el ressentiment i el sentiment de maltractament. Fa anys, una portada d’una revista americana es preguntava: ¿per què si estem tan bé ens sentim tan malament? La resposta és que el benestar és un sentiment diferencial, és el que hi ha entre el que tinc i el que espero. Si esperes poc, et pots sentir bé fàcilment. Però avui tots els missatges, des de les xarxes socials fins a la publicitat, inciten a tenir expectatives enormes, a desitjar el més gran. Això és la porta a la frustració i, sovint, a l’addicció. Vivim en una societat enganxada al desig.
Hem parlat de les fallades del sistema educatiu. ¿Els pares també ens estem equivocant al criar, o malcriar, els nostres fills?
No m’agrada carregar les tintes amb els pares, perquè estan molt pressionats i se senten molt desorientats. Volen educar bé els seus fills, però sovint no saben si donar-los una plantofada o una targeta de crèdit. Educar té quatre potes: l’ensenyament dels drets, els deures, l’obediència i la llibertat. La generació que va créixer en la dictadura es va formar molt en els deures i l’obediència, però quan va créixer es va adonar que l’havien privat de la meitat de la pel·lícula, ningú li havia parlat de drets i llibertats, i es va dir: això als nostres fills no els passarà. I va cometre l’error d’anar-se’n a l’extrem contrari. Avui només eduquem en drets i llibertats sense tenir en compte una cosa bàsica que de vegades costa entendre: la veritable llibertat s’aprèn obeint.
Sona contradictori.
En la societat actual ha calat una enorme equivocació: creure que naixem lliures. Aquesta llibertat és només un principi jurídic per evitar que ningú neixi esclau, però en realitat tots naixem dependents, principalment dels nostres pares, i la llibertat l’anem aprenent al llarg de la vida. Al principi, obeint les ordres dels pares. Només així s’aprèn a ser autònom i no esclau dels mateixos impulsos. Amb els addictes passa una cosa semblant: jurídicament són persones lliures, però en realitat són esclaus de les seves addiccions.
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