Preparació del curs 2026-2027
Com funciona el val escolar de 60 euros que les famílies catalanes poden activar a partir d'avui? T'expliquem 5 claus
Les famílies d’alumnes de primària i secundària matriculats en escoles públiques i privades-concertades poden activar a partir d’avui els dos vals de 30 euros per a la compra de material escolar en comerços: no són vàlids per a compres per internet
Helena López
El Govern torna impulsa un curs més el "val escolar" de 60 euros dirigit a famílies d’alumnes que el curs 2026-2027 estudiïn primària o secundària obligatòria en centres públics o privats-concertats. Vals que es poden començar a activar a partir d’aquest dimarts, 16 de juny. Aquí totes les claus sobre el seu funcionament.
Sí, les famílies podran cedir voluntàriament el val als centres educatius, des d’aquest dimarts, 16 de juny, fins al 18 de setembre del 2026, a través de la plataforma valescolar.cat, a la secció d’activació dels vals. Aquesta cessió serveix per reduir l’aportació en concepte de material escolar. Si una escola cobra 80 euros en concepte de material a les famílies i aquestes cedeixen un dels dos vals –30 euros–, la quota de material li quedarà en 50 euros. Si cedeix els dos vals –60 euros–, li quedarà en 20 euros.
Els vals estan destinats a l’alumnat dels centres públics, privats-concertats o d’educació especial de Catalunya que en el curs 2026-27 faci primària (de 1r a 6è), ESO o cicles formatius de grau bàsic. Les famílies rebran la informació per correu electrònic amb el codi PIN que els permetrà activar i descarregar els vals des de la web valescolar.cat. També es podran obtenir des de la web, sense el correu. Es podran bescanviar des d’aquest dimarts, 16 de juny, al 30 de novembre del 2026.
Cada alumne rebrà dos xecs per valor de 30 euros, que es podran utilitzar conjuntament o per separat. Així, en total són 60 euros per alumne de primària o secundària en centres públics o privats-concertats.
Els vals es podran bescanviar de forma presencial als establiments comercials adherits a la campanya. No es podran utilitzar per comprar en línia.
Els vals serveixen per comprar material de papereria, llibres de text, literatura infantil i juvenil, diccionaris, petits instruments musicals, motxilles, estotjos, jocs educatius, calculadores, auriculars, teclats i ratolins fins al 30 de novembre.
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