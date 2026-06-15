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Via amb encant

Aquesta és la carretera més bonica de Catalunya: està entre penya-segats i té vistes panoràmiques al mar a la Costa Brava

Entre les pronunciades corbes d’aquesta ruta hi ha unes vistes privilegiades a la natura

Imatge de la carretera més bonica de Catalunya.

Imatge de la carretera més bonica de Catalunya. / David Aparicio

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Andrea Valenzuela García

Espanya té una xarxa de carreteres d’aproximadament 165.756 quilòmetres i, entre alguns trams, destaca especialment l’entorn que les envolta i els seus meravellosos paisatges; aquest factor, precisament, és el que els atorga el títol de les carreteres més boniques.

Concretament, a Catalunya es troba una d’aquestes: es tracta d’una via que popularment rep el nom de "la carretera dels 365 revolts".

De Tossa de Mar a Sant Feliu de Guíxols

La carretera de les 365 corbes uneix les localitats de Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols. Va ser construïda el 1920, segons la comunitat mototurística Avisperos Moteros, i el disseny dels seus 22 quilòmetres va ser adaptat a la geografia. Ningú s’ha parat a comprovar el nombre real de corbes, però el traçat serpentejant li dona nom.

Més enllà de la conducció, la carretera destaca pel paisatge, que concentra en tot just uns quilòmetres un entorn tant de muntanya com costaner. Així mateix, creua el massís de Cadiretes, una impressionant zona natural en forma de reserva muntanyosa. Per aquesta raó, els penya-segats i la vegetació mediterrània es combinen per donar lloc a unes meravelloses vistes panoràmiques al mar, que conviden a contemplar el paisatge durant tot el recorregut.

El punt de partida recomanat és la platja de Tossa de Mar, un lloc idíl·lic que combina l’aigua cristal·lina amb la icònica imatge de la seva muralla medieval. Al llarg del trajecte, es poden trobar diferents punts d’interès que mereixen una parada per gaudir del camí de la manera més completa.

Un dels trams de la GI-682, entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols.

Un dels trams de la GI-682, entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols. / David Aparicio

Miradors on parar

Entre els miradors i algunes cales amagades de la Costa Brava, la "carretera de les 365 corbes" es converteix en una activitat turística molt completa i perfecta per a qualsevol dia de l’any.

Una de les primeres parades és el mirador de Pola, entre la cala Bona i la cala Pola. Tot i ser un dels més populars, no deixa de ser aconsellable aturar el vehicle per descansar i contemplar les vistes que ofereix.

Una altra parada obligatòria és el mirador de Salionç, amb un ambient tranquil que ofereix vistes a la cala Salionç. Des d’allà es pot admirar com la carretera s’endinsa entre els penya-segats i el mar.

Autèntics paradisos amagats

Al llarg del camí que connecta els dos pobles costaners es troben algunes cales que són autèntics paradisos amagats. Algunes són de difícil accés i sense aparcament. Amb tot, l’accés a aquestes localitzacions recòndites té autèntics tresors com a recompensa per a la vista. Una de les que més destaca és la cala Giverola. Envoltada de turons i pins, és perfecta per fer snorkel, busseig i llogar caiacs.

La cala Futadera se situa just sota un penya-segat, cosa que dificulta un accés que es fa baixant pel precipici a través d’unes llargues escales, amb gairebé 300 esglaons. A més, és molt petita, està totalment aïllada i no té serveis. Malgrat això, són precisament aquestes limitacions les que la converteixen en un lloc únic, i el fet d’estar totalment envoltada de natura permet gaudir d’un paratge pràcticament desèrtic.

Notícies relacionades

Una alternativa més oberta, familiar i amb aparcament és la platja dels Canyerets, que es troba pràcticament a mig camí entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols. Disposa de guingueta, dutxes i lavabos, i està connectada pel camí de ronda amb la seva veïna, cala Canyet, una versió més petita però igual d’increïble.

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