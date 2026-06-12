Successos
Un ferit i cinc detinguts després d’un violent atracament a una joieria a Sarrià
El propietari de l’establiment va ser agredit durant l’assalt i va haver de ser atès d’urgència pels serveis sanitaris
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El propietari d’una joieria situada al barri de Sarrià de Barcelona, ha resultat ferit al cap durant un robatori violent a l’establiment. Segons ha relatat un treballador de la zona, els fets han tingut lloc aquest divendres poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria, molt coneguda a la zona, i han agredit el propietari, i i han causat diverses ferides al cap.
Agents de paisà dels Mossos d’Esquadra han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta d’implicats. Fonts policials han confirmat que s’han fet cinc arrestos per aquests fets.
El testimoni ha explicat que el succés ha sorprès el veïnat i ha generat gran expectació. Ha indicat que, quan van entrar els lladres, ell estava treballant al pis superior de la joieria, situada al passatge de Senillosa, i va decidir sortir al carrer al sentir els crits.
«Quan vaig baixar em vaig trobar el joier amb ferides al cap i ple de sang», ha relatat a l’ACN. També ha afegit que va ser ell qui va trucar al 112 i que una dona amb coneixements sanitaris va poder atendre la víctima i realitzar-li «unes cures molt preliminars». A més, ha assenyalat que la recepcionista de la joieria va patir un atac d’ansietat.
Així mateix, ha assegurat que, a l’arribar a baix, ja hi havia dos agents de paisà dels Mossos d’Esquadra retenint a terra dos o tres individus, cosa que li fa pensar que «la policia ja estava seguint els autors».
Fins al lloc s’han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM),que han traslladat el ferit a un centre sanitari. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra s’ha fet càrrec del cas.
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