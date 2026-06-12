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Els Bombers resseguiran per aire la costa de Roses a Begur abans de suspendre la recerca del jove de la moto d'aigua

Amb la caiguda de la llum del sol es retiraran els efectius disponibles del dispositiu d'aquest divendres

La moto aquàtica que duia el menor, localitzada a la platja de Pals.

La moto aquàtica que duia el menor, localitzada a la platja de Pals. / ACN

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ACN

Pals/Roses

Els Bombers tenen previst resseguir demà amb helicòpter la costa des de Roses fins a Begur abans de suspendre la recerca del jove de la moto d'aigua desaparegut des de dimecres a la nit. La recerca d'aquest divendres s'aturarà quan arribi la nit i es reprendrà demà al matí. Ahir, la Policia Local de Pals va trobar la moto bolcada a la platja, a tocar del terme municipal de Begur. El noi de 16 anys va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre tres quarts d'onze de la nit que no havia tornat amb la resta del grup, a la platja de Santa Margarida de Roses. Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el jove va perdre en algun moment l'armilla i s'hauria enfonsat.

Efectius del cos han repassat per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. El cap d'intervenció, Jordi Marquès, explicava aquest migdia que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que se l'emportessin cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua.

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Els Bombers resseguiran per aire la costa de Roses a Begur abans de suspendre la recerca del jove de la moto d'aigua

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