Un amor nascut a la televisió acabarà en casament en un castell de l’Empordà
Albert Diks i Joyce van der Tas, que es van conèixer davant les càmeres del fenomen neerlandès ‘B&B Vol Liefde’, es casaran el 24 de juny a l’Hotel Castell d’Empordà
De buscar parella davant de milions d’espectadors a donar-se el «sí, vull» per Sant Joan al mateix castell on va començar la història. L’empresari hoteler neerlandès Albert Diks i Joyce van der Tas es casaran el pròxim 24 de juny a l’Hotel Castell d’Empordà, al terme de la Bisbal d’Empordà, segons la informació facilitada pels responsables de la celebració.
La parella es va conèixer durant l’edició de 2024 de B&B Vol Liefde, un programa de cites de RTL 4 en què persones solteres viatgen fins als allotjaments que diversos empresaris neerlandesos gestionen a l’estranger. Diks hi va participar des del seu castell empordanès, on va rebre sis candidates. Joyce, procedent de Rijswijk, va acabar convertint-se en l’escollida.
El programa és un dels grans fenòmens recents de la televisió dels Països Baixos. Durant la temporada en què van participar Albert i Joyce va reunir al voltant d’1,5 milions d’espectadors diaris, mentre que alguns capítols van superar els dos milions de persones comptant el consum posterior a l’emissió.
La química entre tots dos va aparèixer ràpidament davant les càmeres. En una entrevista posterior, Diks va explicar que la seva participació en el programa li havia permès entendre que buscava sobretot «seguretat» en una relació i que l’havia trobada en Joyce. Ella, per la seva banda, va assegurar que havia sentit una connexió profunda des de la primera trobada.
La història televisiva va tenir una segona entrega el juliol de 2025. En un programa especial de B&B Vol Liefde, Albert va portar Joyce fins a la torre del castell i li va demanar matrimoni. Abans de fer-ho, va anunciar als seus fills: «El papa es casarà i avui li ho demanaré a la torre».
La confirmació del casament introdueix, però, un nou gir en el relat de la parella. A finals de 2025, Joyce havia explicat a la premsa neerlandesa que no tenien pressa per passar per l’altar i que les seves prioritats eren els fills, el castell i la cura de la seva mare. La boda, aleshores, semblava haver quedat aparcada sense una data concreta.
Finalment, la celebració es farà al mateix establiment que els espectadors neerlandesos van descobrir a través del programa. El Castell d’Empordà, documentat almenys des de l’any 1301, va ser adquirit el 1999 per Albert Diks i Margo Vereijken, que el van transformar en un hotel.
Abans d’instal·lar-se a Catalunya, Diks havia estat vinculat al negoci familiar del descans. Els seus germans van fundar la cadena Beter Bed i ell s’hi va incorporar posteriorment amb una participació minoritària. Després de la sortida a borsa de l’empresa durant els anys noranta, Albert va optar per invertir en el projecte hoteler de l’Empordà.
Les activitats del casament començaran els dies 22 i 23 de juny, amb una programació prèvia per als convidats arribats de diversos països. Segons l’organització, durant les tres jornades hi haurà música en directe, espectacles i diferents propostes gastronòmiques. No s’ha fet pública, de moment, la llista d’assistents.
Un dels noms anunciats per al menú és el del cuiner francès Jacques Pourcel, que dirigeix amb el seu germà bessó Laurent el restaurant Jardin des Sens de Montpeller. Els germans Pourcel van aconseguir la tercera estrella Michelin el 1998 i han desenvolupat projectes gastronòmics en diferents països.
El castell ja ha estat escollit anteriorment per figures conegudes dels Països Baixos. L’any 2015 hi van celebrar el seu casament la presentadora i actriu Nicolette van Dam i l’empresari Bas Smit, en una cerimònia que també va atreure l’atenció dels mitjans neerlandesos.
Ara, la història tanca el cercle: l’escenari empordanès que va ajudar a convertir Albert i Joyce en una de les parelles més populars de la televisió neerlandesa serà també el lloc on formalitzaran la seva relació. Un enamorament nascut en un reality que, dos anys després, acabarà en casament a l’Empordà.
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