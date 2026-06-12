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Alimentació

Confirmat pel BOE: adeu a les llaunes de musclos, escopinyes i sardines tal com les coneixíem fins ara

Canvis en la comercialització de les conserves de peix tal com les coneixem

Una llauna d'escopinyes.

Una llauna d'escopinyes. / Freepik

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David Cruz

Les llaunes de conserva sempre han guardat certs secrets. Aquella "sardineta en oli" és realment una sardina petita o qualsevol peix blau de mida similar? Amb el Reial decret 1082/2023 en vigor des de començaments d’aquest any, l’etiquetatge de peixos i mariscos en conserva ha de respondre aquestes preguntes sense embuts.

El canvi més visible afecta els noms dels productes. "Sardineta" deixa de ser un terme comodí: només es podran anomenar així els exemplars que compleixin unes mesures concretes fixades per la normativa.

El mateix passa amb els sorells, la melva canutera, el llucet o les angules, les denominacions dels quals queden ara delimitades per criteris oficials reconeguts a escala nacional i internacional.

Però la reforma va més enllà dels noms. Qualsevol envàs haurà d’indicar el nom científic de l’espècie, la zona de captura o procedència, i la forma de presentació del producte: ventresca, llom, filet, ous o esmicolat.

Els musclos, les cloïsses i les escopinyes també entren en aquest sistema unificat, i deixen enrere una regulació que en alguns casos tenia més de quaranta anys.

Saber exactament què s'està comprant

L’objectiu és que, quan agafis una llauna del supermercat, sàpigues exactament què estàs comprant. Les autoritats actualitzaran anualment els llistats de denominacions vàlides, i els incompliments podran comportar sancions per part de les administracions competents.

El contingut de les llaunes no canvia. El que canvia és que, a partir d’ara, l’etiqueta de les conserves ho haurà d’explicar tot. I això és un pas importantíssim perquè famílies de tot Espanya puguin saber millor quins aliments estan consumint i quins no.

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Es continuaran venent moltes llaunes de peix en conserva, però és probable que a partir d’ara hi trobem nous termes perquè allò que t’estaves menjant no era una "sardineta" tal com la coneixies.

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