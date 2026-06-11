Fauna
Apareix per primera vegada un tauró blanc adult al Mediterrani
L’aparició de l’animal va sorprendre el submarinista, que va haver d’estabilitzar la càmera mentre veia com li passava per davant
Xavi Espinosa
Un tauró blanc ha tornat a aparèixer en aigües del Mediterrani, una troballa que ha reobert el debat sobre la presència d’aquest animal en aigües properes. Ha estat a la costa de Tunísia i la gravació s’ha fet durant una missió per retirar arts de pesca abandonades al mar.
La gravació la va fer Derk Remmers, membre d’una organització especialitzada en la retirada de xarxes de pesca abandonades del fons marí. Segons va explicar després, l’aparició de l’esqual el va sorprendre tant que va tenir dificultats per mantenir l’estabilitat de la càmera mentre intentava documentar el moment.
Les imatges mostren l’animal desplaçant-se amb calma a prop dels submarinistes, sense mostrar comportaments agressius. Precisament aquesta proximitat i la qualitat de la gravació converteixen el material en un document especialment valuós per a l’estudi d’una espècie tan difícil d’observar al Mediterrani.
Una aparició gens habitual
Tot i que hi ha registres històrics de taurons blancs en aquesta zona, les trobades directes són extremadament poc freqüents. Els especialistes fa anys que intenten obtenir informació sobre els seus moviments i hàbits, però l’escassetat d’observacions complica enormement qualsevol investigació sobre el tauró blanc.
Els registres històrics mostren que la seva presència al Mediterrani és molt poc freqüent, tot i que està documentada des del segle XIX. Entre el 1986 i el 2001 es van registrar 62 exemplars en aigües espanyoles, però en els darrers anys la seva presència a les Balears ha caigut més d’un 70%.
La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura manté el tauró blanc a la llista vermella pel descens de la seva població a escala global.
Això sí, els taurons blancs no representen una amenaça habitual per als banyistes. Per molt que apareguin en pel·lícules de terror, els taurons no solen ser agressius i acostumen a mantenir-se allunyats de les persones.
- És oficial: el Govern prohibeix a la DGT seguir la ubicació dels conductors que tinguin la balisa V16 connectada després de la nova mesura que ha entrat en vigor
- La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués arran d'una inspecció que va fer l'Ajuntament
- Una família britànica ofereix gairebé 69.000 euros a l’any per cuidar el seu gos i viure a la seva finca
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- Fracàs
- Les vetlladores escolars som les grans oblidades i treballem en situacions precàries, externalitzades i invisibilitzades
- Del golden al gos d'aigua: els millors gossos per conviure amb nens
- Lleó XIV arriba a Catalunya amb una creu vinculada a l'Empordà: conté relíquies d'un bisbe executat a Pont de Molins