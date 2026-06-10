La Llei de costes ho prohibeix
Sancions històriques a les persones que extreguin sorra, petxines o pedres de la platja
En els casos més lleus, les penalitzacions solen ser reduïdes, però quan l’extracció afecta de manera significativa el medi ambient, les multes poden ser molt elevades
Xavi Espinosa
L’estiu és a tocar. Una estació de l’any en què moltes persones van a les platges per refrescar-se i prendre el sol. La costa és un espai molt valuós de la Terra i és habitual voler endur-se un record del lloc, com ara sorra, pedres o petxines. No obstant això, el que sembla un gest inofensiu pot tenir conseqüències legals i mediambientals importants.
A Espanya hi ha milers de platges protegides per diferents normatives destinades a conservar els ecosistemes costaners. Tot i que moltes persones desconeixen aquesta regulació, l’extracció d’elements naturals del litoral no està permesa quan es fa sense autorització expressa de les autoritats competents.
És il·legal endur-se sorra, pedres o petxines de la platja
Endur-se sorra, pedres o petxines de la platja és il·legal a Espanya. La Llei de costes prohibeix extreure elements del domini públic marítim-terrestre i sanciona aquesta pràctica amb multes que oscil·len entre els 60.000 i els 300.000 euros, a més del que estableixin les normatives i ordenances locals.
La legislació ambiental espanyola preveu mesures per protegir els recursos naturals i evitar que els espais costaners pateixin un deteriorament progressiu. Tant la normativa sobre biodiversitat com la regulació de costes estableixen límits clars respecte a la retirada de materials que formen part de l’entorn natural.
En els casos més lleus, les penalitzacions solen ser reduïdes, però quan l’extracció afecta de manera significativa el medi ambient, les multes poden ser molt elevades. Les autoritats valoren especialment l’impacte que aquestes accions tenen sobre la conservació de les platges i el seu equilibri natural.
La importància marítima de les petxines
Les petxines, per exemple, compleixen una funció essencial perquè serveixen de refugi per a petits organismes marins i participen en la formació de nous sediments. La seva presència contribueix al manteniment de la biodiversitat i al bon funcionament dels hàbitats litorals.
A més de les lleis estatals, nombrosos municipis costaners tenen ordenances específiques que reforcen la protecció de les seves platges. Aquestes normatives locals poden establir restriccions addicionals i sancions concretes per a aquells que malmetin l’entorn natural o retirin materials sense autorització.
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