Sistema protegit amb patent
Una boia flotant electromagnètica contra les meduses: així és el nou invent per allunyar-les de les platges del Mediterrani
Investigadors de la Universitat d’Alacant ideen una tecnologia que redueix la capacitat dels animals marins per moure’s
A. Fajardo
Una solució per frenar l’arribada d’un dels principals enemics dels banyistes cada estiu. El grup d’investigació de Gestió i Restauració d’Ecosistemes Terrestres i Marins (GRE) de la Universitat d’Alacant ha desenvolupat una nova tecnologia que consisteix en un sistema electrònic capaç de dissuadir i reduir l’arribada de meduses a les platges mitjançant la generació de camps electromagnètics.
El moviment de les meduses es basa en pulsacions mitjançant les quals contrauen la seva ombrel·la per crear un flux d’aigua que els permet moure’s. Mitjançant la creació de camps electromagnètics és possible reduir el nombre de pulsacions de les meduses, amb la qual cosa es redueix la seva capacitat per moure’s i mantenir la seva posició, segons han informat des de la institució acadèmica.
D’aquesta manera, queden limitades temporalment en els seus moviments, però quan s’allunyen de l’emissor, per efecte de la gravetat i dels corrents, recuperen la mobilitat completa.
Des de la UA garanteixen que el sistema és completament inofensiu i que, una vegada fora del radi d’acció del dispositiu, les meduses poden desplaçar-se regularment. "La tecnologia és totalment innòcua i sostenible, ja que genera un efecte dissuasiu immediat a les meduses sense produir-los cap dany i sense generar cap residu que afecti el medi marí", expliquen des del grup d’investigació. Així mateix, "a diferència de les barreres físiques que també afecten altres espècies, aquest sistema actua únicament sobre les meduses sense produir efectes negatius a altres espècies".
En què consisteix?
El dispositiu permet allunyar-les de zones sensibles, com àrees de captació d’aigua, instal·lacions aqüícoles o zones de bany. Està compost per una boia flotant que incorpora el dispositiu amb els diferents elements electrònics i les fonts d’energia, i una cadena amb un pes a l’extrem inferior perquè l’estructura quedi en posició vertical.
A més, compta amb una sèrie de bobines que generen els camps electromagnètics i, en diferents punts de la cadena i a diferents profunditats, es col·loquen els emissors de les ones.
Segons els investigadors, "la solució té més eficàcia davant altres opcions, garantint que afecta qualsevol espècimen que s’aproximi al dispositiu, cosa que aporta més seguretat davant possibles obstruccions en sistemes industrials i protegint les àrees de bany a la costa".
Un altre dels avantatges assenyalats pels investigadors és que "té menor cost que les barreres físiques i menys necessitat de manteniment per les seves dimensions i, a més, els principals elements del dispositiu es concentren a la boia flotant, amb la qual cosa l’accés i la reparació o substitució dels components és més senzilla".
La tecnologia està orientada a la protecció d’àrees marines sensibles davant la presència de meduses, tant per protegir els banyistes com per a empreses que desenvolupen la seva activitat en entorns costaners o que requereixen la captació d’aigua marina, com plantes dessalinitzadores, instal·lacions d’aqüicultura o altres indústries.
La innovació està protegida mitjançant una sol·licitud de patent. L’Oficina de Transferència de Resultats de la Investigació (OTRI) de la Universitat d’Alacant ha llançat una oferta tecnològica per trobar empreses interessades en la seva explotació comercial mitjançant acords de llicència i desenvolupament de projectes d’R+D.
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