Atenció al client
S’ha acabat l’espera al telèfon: la nova llei obligarà les empreses a atendre’t en menys de tres minuts
La normativa també limita l’ús de contestadors automàtics i d’altres sistemes similars
Goundo Sakho
Tot sembla indicar que finalment podrem acomiadar-nos de les llargues esperes telefòniques. El Boletín Oficial del Estado (BOE) contempla una norma que farà que el 95% de les trucades rebudes en empreses siguin ateses, de mitjana, en un termini inferior a tres minuts. En cas contrari, podràs reclamar-ne l’incompliment davant les autoritats de consum; en aquest cas, l’Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).
La Llei 10/25, que regula els serveis d’atenció a la clientela, fixa aquests minuts obligatoris per a les empreses que presten serveis bàsics com el subministrament i la distribució de l’aigua, gas, electricitat, transport de passatgers, serveis postals, comunicacions electròniques i serveis financers, així com per a les empreses que compleixin determinats llindars de mida. Tot i que va ser aprovada fa 12 mesos, entrarà en vigor el 28 de desembre de 2026.
Adeu als contestadors automàtics
Aquesta normativa també limita l’ús de contestadors automàtics, "xatbots" o sistemes similars. Això no significa que hagin de desaparèixer, però sí que hauran de permetre que, en qualsevol moment de la interacció, el consumidor sol·liciti atenció personalitzada des del menú principal. D’aquesta manera, només una persona física podrà atendre’l, sempre identificant-se a l’inici de la trucada i donant-li un termini màxim de 15 dies per resoldre la consulta, queixa o incidència —2 hores, en el cas dels serveis bàsics, i 5 dies, en el cas de problemes de cobraments i facturació—.
Així mateix, l’article 10 de la llei prohibeix a les companyies tallar una comunicació per un temps d’espera elevat i obliga a reforçar l’accessibilitat per a persones grans o amb discapacitat. En cas d’incompliment, les empreses podrien afrontar un règim sancionador previst en matèria de protecció de consumidors i usuaris, a més de la normativa autonòmica i sectorial que correspongui.
Queixes i millores per al sector
Segons l’Informe Anual del Defensor del Pueblo, "el servei d’atenció a la clientela és clau per garantir una bona imatge comercial de l’empresa". No obstant això, l’informe assenyala que, el 2020, la majoria de les queixes en aquesta matèria es van referir a aquest servei. En les reclamacions presentades es repetien les trucades ateses per persones que no tenien formació específica o que donaven informació diversa i fins i tot discrepant.
A més, a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, es van generar importants canvis en els hàbits de consum, amb un augment significatiu de les compres en línia. En aquest sentit, es va considerar necessari modificar la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, entre d’altres, per garantir un servei d’informació d’accés universal. Principalment, es va obligar les empreses a posar a disposició de les persones una línia telefònica que no suposés un cost superior al d’una trucada a una línia geogràfica o mòbil estàndard. També es va exigir als serveis bàsics d’interès general que facilitessin una línia gratuïta per a l’atenció al client.
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: 'Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat
- Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Els tres regidors de Junts i l'edil d'ERC cessat presenten una moció de censura contra l'alcaldessa de Pont de Molins
- Narcís Garolera: 'El papa Lleó XIII va proclamar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya
- El llegendari Motel Empordà de Figueres celebra 65 anys en el centenari de Josep Mercader
- Els millors plans pel cap de setmana del 6 i 7 de juny de 2026 a l'Alt Empordà