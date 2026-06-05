Vista a Barcelona
Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la torre de Jesús
Omella afirma que el Papa ja tenia previst incloure la llengua en el moment de l’acte i que està "assajant" els paràgrafs
Pau Lizana Manuel
Tot just dos dies després que ho avancés El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, va confirmar aquest dijous que "part" de la benedicció del papa Lleó XIV a la torre de Jesús de la Sagrada Família –el punt àlgid de la visita del Pontífex a la capital catalana– es farà en català. Omella va assegurar que el Papa ja tenia previst fer-ho abans que aquesta setmana esclatés la polèmica sobre l'ús del català, quan es va saber que, tot i que parlaria en català durant la missa a la basílica, el discurs de la benedicció, a l’exterior del temple, seria en castellà.
L’arquebisbe va assenyalar que li consta que el Papa ja "està assajant" fragments en català dels paràgrafs que haurà de pronunciar. "És un home sensible a les llengües, i parlarà en l’idioma del país, que és un idioma que estimem molt", va defensar el cardenal. Omella no va detallar quina part de la benedicció serà en català, tot i que sí que va recordar que durant la missa el Pontífex utilitzarà el català en moments com la litúrgia, el sermó, les oracions i el parenostre.
Sobre la controvèrsia lingüística sorgida aquests dies, Omella la va qualificar d'"interessada" i va insistir que el Papa ja preveia des d’un inici utilitzar el català durant la visita. "Hi ha persones a qui els agrada encendre fogueres on no n’hi ha", va afirmar el cardenal durant la presentació de la memòria de Càritas Diocesana de Barcelona corresponent al 2025.
Una decisió de Roma
El màxim responsable de l’Església a Barcelona va aprofitar l’ocasió per explicar que qui organitza la missa que s’ha de celebrar a la Sagrada Família, i els discursos que s’hi pronunciaran, és una comissió encapçalada pel rector del temple, Josep Maria Turull. "Ells van enviar la seva proposta a Roma, i és Roma qui decideix", va explicar Omella.
El cardenal va justificar que, una vegada revisat al Vaticà, el text de la benedicció es va publicar en castellà perquè "el tingués tothom", però que el Papa ja tenia previst pronunciar unes paraules en català. En aquest sentit, Omella va minimitzar les gestions que ha fet l’Arquebisbat de Barcelona per modificar els plans de Lleó XIV perquè, va insistir, la idea ja era des d’un primer moment que en algun moment parlés en català. El Papa, va remarcar l’arquebisbe, "no ha rebut cap pressió". "A mi m’ha escrit molta gent queixant-se... Però, si sé que s’està preparant [per parlar en català], què volen que els contesti?", va reflexionar Omella.
Pressió del Govern i dels bisbes
No obstant això, el fet és que quan fa tres dies l’Oficina de Celebracions Litúrgiques del Summe Pontífex va fer públic el missal en què constava que la benedicció de la torre de Jesús seria íntegrament en castellà, els primers a mostrar-se "perplexos" van ser diversos bisbes catalans. L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, entre d’altres veus de l’Església catalana, va defensar que la presència del català durant la benedicció era "necessària". "Era la llengua de Gaudí", van recordar.
El contingut del missal també havia generat malestar institucional al Govern, a l’Ajuntament de Barcelona i a l’oposició. La Conselleria de Justícia, dirigida per Ramon Espadaler, havia mantingut converses amb l’Arquebisbat de Barcelona perquè el català tingués més pes durant la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família.
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