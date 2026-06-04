Enquesta a 1.200 persones de 18 a 30 anys
Ni sou ni ascens professional: els joves consideren que l’èxit és treballar en allò que els agrada i poder conciliar
Sis de cada deu persones d’entre 18 i 30 anys reconeixen que els contactes i les xarxes familiars pesen més que el mèrit individual i l’esforç, segons un informe de Fad
Olga Pereda
Els joves espanyols tenen una visió força menys ingènua de la meritocràcia que la que van tenir les seves mares i pares. Continuen creient en l’esforç, però menys. El 67% considera que l’èxit depèn de no rendir-se mai i el 63,4% creu que, encara que no es tinguin qualitats per a alguna cosa, és possible aconseguir-la amb esforç. Tanmateix, sis de cada deu sostenen que hi ha circumstàncies externes que poden impedir avançar, fins i tot quan una persona s’esforça. L’estudi recull, a més, una percepció recurrent: els contactes i el suport econòmic de les famílies pesen més que el mèrit individual. La conseqüència és una bretxa de classe: qui té xarxes familiars o socials parteix amb avantatge i qui no, competeix en pitjors condicions.
Aquesta és una de les conclusions del baròmetre "Reptes i aprenentatges, postures juvenils sobre els desafiaments formatius i professionals", realitzat per FAD Juventud amb el suport del Banco Santander i Telefónica. Presentat aquest matí a Madrid, l’estudi es basa en una enquesta a 1.200 dones i homes residents a Espanya d’entre 18 i 30 anys i residents a Espanya.
Què és l’èxit
El dossier assenyala la idea que, per a les noves generacions, l’èxit ja no està tan marcat pel sou o l’ascens professional, sinó per treballar en alguna cosa que agradi i tingui sentit, poder conciliar la vida personal i laboral, i gaudir d’estabilitat.
En plena selectivitat -a Catalunya se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juny-, l’informe resulta especialment pertinent perquè mostra fins a quin punt l’elecció d’estudis està condicionada per l’economia. El factor que més pesa a l’hora de decidir itineraris formatius o professionals és la necessitat de comptar amb ingressos a curt termini, assenyalada pel 64,7% dels enquestats. Això significa que, encara que un jove vulgui continuar formant-se o provar un altre camí, es pot veure obligat a treballar abans o a escollir una opció amb una rendibilitat més immediata.
Molts joves prioritzen el que és possible davant del que és desitjable: assumeixen que s’han d’adaptar i treballar en allò que té sortides, encara que no coincideixi amb la seva vocació
En la complexa decisió de què estudiar també pesa molt la família. Un altre factor rellevant és la recerca de seguretat, vinculada a la percepció d’un mercat laboral inestable i imprevisible. Molts joves prioritzen el que és possible davant d’el que és desitjable: assumeixen que s’han d’adaptar i treballar en allò que té sortides, encara que no coincideixi amb els seus interessos o vocacions. L’informe detecta així un discurs de resignació: buscar estabilitat primer i deixar per més endavant allò que realment els agradaria fer.
L’actitud davant del risc canvia amb l’edat. Els joves de 18 i 19 anys són els que més s’identifiquen amb la importància d’assumir riscos per progressar. En canvi, entre els 20 i els 24 anys guanya pes la preferència per l’estabilitat i la seguretat. La necessitat d’ingressos a curt termini també augmenta amb l’edat.
Selectivitat
Molts dels estudiants que ara mateix estan immersos en la selectivitat encara no tenen clar què estudiar. Els joves, segons el dossier de Fad, senten que han de prendre decisions formatives a edats primerenques i no se senten preparats. Aquesta pressió augmenta quan perceben que equivocar-se té un cost alt o que no coneixen bé les alternatives. En aquesta presa de decisió, un dels suports més estables és el que proporciona la família. Tanmateix, pares i mares són també font de pressió. Els autors de l’informe subratllen que els nois i les noies entenen la intenció protectora de les seves famílies, però també descriuen la pressió de respondre a les seves expectatives i de rendibilitzar la inversió realitzada en els seus estudis.
FP, encara amb estigma
L’enquesta constata que la Formació Professional es percep com una formació amb potencial laboral. Tanmateix, malgrat el prestigi que han pres els cicles en els últims anys, els joves estan convençuts que encara arrosseguen l’estigma de ser una opció per als qui no serveixen per a la universitat. Per a ells, la universitat està associada a pressió social, encara que afirmen que acabar un grau ja no garanteix feina ni treballar en allò desitjat.
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