Investigació oberta
Qui és J. L., la terapeuta que va tractar els Andic i que la jutge del cas vol investigar?
La psicoanalista especialitzada en conflictes familiars de l’alta societat barcelonina, serà cridada a declarar com a testimoni
La jutge del cas Mango investiga la influència de la psicòloga de Jonathan Andic en la relació amb el seu pare
Marta Català
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L’anomenen "guru", psicoanalista, psicòloga i "coach". Fa teràpia a directius i persones d’alt nivell adquisitiu a Catalunya i és la dona que va tractar Isak Andic abans de la seva mort, el 14 de desembre del 2024, en una excursió a Collbató.
Ara, Raquel Nieto, la jutge d’instrucció número 5 de Martorell, demana que s’investigui Julia L. per la seva "possible influència en els fets". De fet, serà cridada a declarar com a testimoni.
Julia L. resideix a Barcelona i és d’origen equatorià i alemany. El seu nom no apareix a internet i l’elit barcelonina acudeix a aquesta especialista per recomanació: pel que sembla, aconseguir una cita amb ella és missió impossible si la persona no va recomanada per un altre client tractat per ella anteriorment. El seu origen, l’Equador, coincideix amb el país en el qual Jonathan va extraviar el mòbil en "estranyes circumstàncies", manté la jutge, i a conseqüència d’un robatori, segons la defensa.
Conflictes familiars
Així, la majoria dels seus pacients hi busquen ajuda per mediar i resoldre conflictes familiars. Julia L. compta amb una llarga trajectòria professional, segons expliquen a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, fonts pròximes a la investigació. Especialitzada a realitzar acompanyaments, estudia els comportaments de les persones al llarg de la seva vida i també és especialista en menors i desenvolupament infantil.
En l’ordre de presó sota fiança contra Jonathan, datada el 19 de maig, la jutge Raquel Nieto va assenyalar que el fill del magnat de Mango tenia obsessió pels diners, "fins al punt de demanar-li l’herència en vida" al seu pare. En l’escrit judicial, s’assenyala que Isak Andic es va veure "obligat" a acceptar aquesta herència "per continuar tenint relació amb el seu fill", una decisió "propiciada per la psicòloga".
La viuda, en consulta
Per la seva banda, la defensa, en el seu recurs contra l’ordre de presó, també va fer referència a la psicòloga. En el text, Cristóbal Martell, lletrat de Jonathan Andic, qualifica de "freudiana" la idea de "la mort del pare present en el tractament de la terapeuta". L’especialista, es pot dir, també ha tractat la parella d’Isak Andic, Estefanía Knuth.
Sigui com sigui, els Mossos hauran d’investigar "la possible influència" en els fets de terceres persones, "concretament de la psicòloga Julia L.", els missatges i trucades vinculats als fets que la jutge demana analitzar. Fonts pròximes a la investigació veuen poc probable que la seva possible influència vagi més enllà.
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