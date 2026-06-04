Visita papal
Narcís Garolera: "El papa Lleó XIII va proclamar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya"
El doctor en Filologia Catalana recorda que el pontífex que comparteix nom amb l'actual papa, Lleó XIV, va rebre en audiència privada al poeta Jacint Verdaguer qui el va obsequiar amb un exemplar de L'Atlàntida relligat en seda
La visita del papa Lleó XIV a Espanya, que tindrà lloc des d'aquest dissabte 6 al 12 de juny, ha generat nombroses informacions i molts debats en aquests últims dies. Un dels darrers ha girat entorn la necessitat que el papa inclogui la llengua catalana durant la benedicció que farà de la torre de Jesús, a la Sagrada Família, a Barcelona. Amb aquest teló de fons, que ha despertat nombrosos moviments i reaccions tant del món de la política com de la mateixa Església catalana, el doctor en Filologia Catalana, Narcís Garolera (Vic, 1949) ha volgut recordar que el papa amb qui comparteix nom, Lleó XIII (1810-1903) "era molt receptiu a la catalanitat". Segons explica Garolera, qui ha dedicat la seva vida professional i acadèmica a estudiar i rescatar textos de grans autors catalans, Lleó XIII sentia una profunda sensibilitat amb el poble català, ja que va ser qui "va proclamar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya l'any 1881 i qui va pagar el mosaic de la Verge que presideix l'església del monestir de Ripoll, acabat de restaurar pel bisbe Morgades. D'altra banda, segons afegeix l'estudiós, molt vinculat a l'Empordà, el papa Lleó XIII va rebre el poeta mossèn Jacint Verdaguer (1945-1902) en audiència privada i aquest el va obsequiar amb un exemplar de L'Atlàntida relligat amb seda". L'Atlàntida és el poema èpic que narra les peripècies d'Hèracles per Ibèria, l'enfonsament del continent dels atlants, la creació del mar Mediterrani i al final, el descobriment de les Amèriques. Cal dir que Narcís Garolera va dur a terme l'edició crítica de L'Atlàntida (1878), l'any 2002 per a Quaderns Crema.
Altres curiositats del papa Lleó XIII són que el seu va ser el quart papat més llarg de la història, durant vint-i-cinc anys, darrere del de Pius IX i Joan Pau II. També, com s'ha recordat aquests últims temps, el papa Lleó XIII va publicar l'encíclica Rerum novarum l'any 1891 amb la qual va defensar el món obrer esbossant els drets dels treballadors a un salari just, unes condicions de treball segures i la formació de sindicats, alhora que afirmava els drets a la propietat i la lliure empresa, oposant-se tant al socialisme com al capitalisme.
Subscriu-te per seguir llegint
- Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo 'd'abús de poder' per utilitzar una sala municipal
- L'Ajuntament de Figueres fa un pas endavant per construir la segona biblioteca i el nou arxiu al Parc de les Aigües