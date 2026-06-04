Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Pedret i MarzàCicles del cel per planificar les tasques agrícolesMotel EmpordàIncendi VilamacolumFlorian PadrósPremi Nacional Gastronomia Tradicional
instagramlinkedin

Visita papal

Narcís Garolera: "El papa Lleó XIII va proclamar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya"

El doctor en Filologia Catalana recorda que el pontífex que comparteix nom amb l'actual papa, Lleó XIV, va rebre en audiència privada al poeta Jacint Verdaguer qui el va obsequiar amb un exemplar de L'Atlàntida relligat en seda

El papa Lleó XIII i el poeta Jacint Verdaguer, a qui va rebre en audiència privada.

El papa Lleó XIII i el poeta Jacint Verdaguer, a qui va rebre en audiència privada. / Empordà

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Figueres

La visita del papa Lleó XIV a Espanya, que tindrà lloc des d'aquest dissabte 6 al 12 de juny, ha generat nombroses informacions i molts debats en aquests últims dies. Un dels darrers ha girat entorn la necessitat que el papa inclogui la llengua catalana durant la benedicció que farà de la torre de Jesús, a la Sagrada Família, a Barcelona. Amb aquest teló de fons, que ha despertat nombrosos moviments i reaccions tant del món de la política com de la mateixa Església catalana, el doctor en Filologia Catalana, Narcís Garolera (Vic, 1949) ha volgut recordar que el papa amb qui comparteix nom, Lleó XIII (1810-1903) "era molt receptiu a la catalanitat". Segons explica Garolera, qui ha dedicat la seva vida professional i acadèmica a estudiar i rescatar textos de grans autors catalans, Lleó XIII sentia una profunda sensibilitat amb el poble català, ja que va ser qui "va proclamar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya l'any 1881 i qui va pagar el mosaic de la Verge que presideix l'església del monestir de Ripoll, acabat de restaurar pel bisbe Morgades. D'altra banda, segons afegeix l'estudiós, molt vinculat a l'Empordà, el papa Lleó XIII va rebre el poeta mossèn Jacint Verdaguer (1945-1902) en audiència privada i aquest el va obsequiar amb un exemplar de L'Atlàntida relligat amb seda". L'Atlàntida és el poema èpic que narra les peripècies d'Hèracles per Ibèria, l'enfonsament del continent dels atlants, la creació del mar Mediterrani i al final, el descobriment de les Amèriques. Cal dir que Narcís Garolera va dur a terme l'edició crítica de L'Atlàntida (1878), l'any 2002 per a Quaderns Crema.

Altres curiositats del papa Lleó XIII són que el seu va ser el quart papat més llarg de la història, durant vint-i-cinc anys, darrere del de Pius IX i Joan Pau II. També, com s'ha recordat aquests últims temps, el papa Lleó XIII va publicar l'encíclica Rerum novarum l'any 1891 amb la qual va defensar el món obrer esbossant els drets dels treballadors a un salari just, unes condicions de treball segures i la formació de sindicats, alhora que afirmava els drets a la propietat i la lliure empresa, oposant-se tant al socialisme com al capitalisme.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
  2. Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
  3. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
  4. Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
  5. Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
  6. Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
  7. L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo 'd'abús de poder' per utilitzar una sala municipal
  8. L'Ajuntament de Figueres fa un pas endavant per construir la segona biblioteca i el nou arxiu al Parc de les Aigües

Protecció Civil demana “molta prudència” per la previsió de tempestes i crescudes sobtades de rius aquesta tarda

Protecció Civil demana “molta prudència” per la previsió de tempestes i crescudes sobtades de rius aquesta tarda

Els tres regidors de Junts i l'edil d'ERC cessat presenten una moció de censura contra l'alcaldessa de Pont de Molins

Els tres regidors de Junts i l'edil d'ERC cessat presenten una moció de censura contra l'alcaldessa de Pont de Molins

Ni sou ni ascens professional: els joves consideren que l’èxit és treballar en allò que els agrada i poder conciliar

Ni sou ni ascens professional: els joves consideren que l’èxit és treballar en allò que els agrada i poder conciliar

Sandy Martos, activista: "Treballar per viure i no viure per treballar és una de les majors formes d'autocura"

Sandy Martos, activista: "Treballar per viure i no viure per treballar és una de les majors formes d'autocura"

Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: "Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat"

Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: "Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat"

Les imatges de l'incendi a la planta de residus de Pedret i Marzà el 3 de juny

Les imatges de l'incendi a la planta de residus de Pedret i Marzà el 3 de juny

'Cocaïna rosa', cànnabis, òxid nitrós... les drogues que preocupen els metges d'Urgències

'Cocaïna rosa', cànnabis, òxid nitrós... les drogues que preocupen els metges d'Urgències

Narcís Garolera: "El papa Lleó XIII va proclamar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya"

Narcís Garolera: "El papa Lleó XIII va proclamar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya"
Tracking Pixel Contents