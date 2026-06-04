Judicial
Una jutge dicta la primera condemna per maltractament animal en rituals
La sentència imposa penes de presó i prohibeix als condemnats tenir o conviure amb animals durant sis anys i mig
J. G. Albalat
Una jutgessa penal de Barcelona ha dictat la primera sentència condemnatòria a Espanya contra dues persones acusades de maltractament animal que transportaven aus amb l’"objectiu" de la "pràctica de sacrificis de rituals de santeria". La magistrada, després d’un acord entre la Fiscalia, l’acusació popular i la defensa, va dictar aquest dimecres sentència in voce i va imposar als dos imputats una pena total de 15 mesos i 20 dies de presó per cinc delictes de maltractament animal amb resultat de mort de les aus, i 45 dies més, substituïts per una multa de 630 euros, per tres delictes més en què els animals no van morir, però sí que van patir lesions. La resolució judicial inclou una novetat: la inhabilitació no només és per exercir durant sis anys i mig qualsevol professió que tingui relació amb els animals, sinó també per a la seva tinença i "convivència". Per aplicar la disminució de la pena es va tenir en compte l’atenuant de dilacions indegudes en la tramitació del procés.
Ratificació de l’acord
El judici es va celebrar ahir als jutjats de Barcelona i va durar uns minuts. La fiscal, l’advocada de l’acusació popular, en representació de l’ONG AnimalNaturalis, i la defensa van ratificar l’acord a què havien arribat minuts abans de la vista, al mateix passadís dels jutjats de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Després de dictar la sentència, que és ferma, ja que no serà recorreguda per ningú, la jutgessa va suspendre l’execució de la pena de presó, per la qual cosa els dos acusats no ingressaran en un centre penitenciari. Aquesta mesura quedaria anul·lada si delinqueixen de nou en el transcurs de tres anys. La suspensió es va dictar perquè els dos imputats no tenen antecedents penals, van admetre els fets i en nom de la "reinserció social".
Els fets es remunten al 23 d’octubre del 2020. La Guàrdia Urbana de Badalona va identificar dues persones perquè transportaven aus sense respectar les condicions sanitàries.
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