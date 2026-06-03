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Patrimoni

Declaren bé d’interès cultural una barca mallorquina centenària amb passat a la Costa Brava

La barca de bou Rafael ha estat adquirida pel Consell de Mallorca amb l'objectiu de restaurar-la i garantir-ne la conservació

La barca de bou 'Rafael'.

La barca de bou 'Rafael'. / CONSELL DE MALLORCA

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Redacció

EP

La barca de bou Rafael, una embarcació mallorquina centenària que durant molts anys ha tingut Palamós com a port de referència, ha estat declarada bé d’interès cultural. El reconeixement arriba després que el Consell de Mallorca l’hagi adquirit per 175.000 euros amb l’objectiu de restaurar-la i garantir-ne la conservació.

L’embarcació ha passat molts anys a Palamós, a la Costa Brava, on s’ha donat a conèixer a través de les sortides organitzades pel seu patró. Aquest període ha permès que moltes persones poguessin navegar amb una peça singular de la navegació tradicional de vela llatina i conèixer de prop el valor patrimonial de la Rafael.

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat aquest dimarts la declaració com a bé d’interès cultural, una decisió que el Consell de Mallorca va aprovar el 14 de maig. La compra de la barca es va formalitzar davant notari fa unes setmanes i va ser anunciada per la institució insular el passat 23 de maig.

Segons recull el BOE, la protecció respon als criteris que s’apliquen a l’hora de valorar embarcacions històriques, com ara l’antiguitat, la singularitat tipològica i constructiva, l’estat de conservació i l’originalitat. Per aquests motius, la Rafael és considerada un element patrimonial mereixedor de la màxima protecció jurídica que preveu la llei autonòmica de patrimoni històric.

Construïda a Palma el 1915

La barca de bou Rafael va ser construïda als Astilleros Llompart de Palma l’any 1915 i és considerada un exemple únic de la navegació tradicional de principis del segle XX. Va ser concebuda per pescar a vela, només amb la força del vent com a sistema de propulsió.

L’embarcació fa 12,90 metres d’eslora, 4,40 metres de mànega i 1,33 metres de puntal. Està feta amb fusta d’alzina i olivera per a les quadernes i folrada amb pi. Té capacitat per a 25 passatgers.

Restauració amb tècniques tradicionals

En els pròxims mesos, la Rafael se sotmetrà a un pla de restauració que inclourà una revisió completa i la renovació dels elements deteriorats. Els treballs es faran seguint les tècniques dels mestres d’aixa, l’ofici tradicional especialitzat en la construcció i reparació d’embarcacions de fusta.

Durant la seva estada al taller, la barca podrà ser visitada, principalment per escolars, perquè coneguin de prop la importància patrimonial i cultural d’aquesta embarcació.

Notícies relacionades

El Consell de Mallorca ha comprat la barca a l’actual propietari, Jan Santolaria Curel, fill i hereu de Joan Santolaria Sarabia. Aquest últim va ser propietari de la Rafael des del 1995 fins a la seva mort, el novembre del 2024, i durant tres dècades va impulsar una important tasca de manteniment i difusió de la navegació tradicional de vela llatina. També havia expressat el desig que la barca tornés a Mallorca

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