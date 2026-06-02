El rellotge intel·ligent que ja tenen 15.000 persones grans a Espanya
Durcal integra la IA en el seu servei d’alerta per a persones grans i pretén acabar l’any al doble de farmàcies que fins ara, després de tancar una ronda de finançament que els permeti créixer
Paula Clemente
El que al seu dia va començar com Alpify, una aplicació que geolocalitzava esquiadors i excursionistes que necessitessin ser rescatats, i que després es va transformar en Safe365, orientada a la teleassistència de la gent gran, ha complert aquest any un lustre com a Durcal. La companyia ha convertit aquella idea inicial en un rellotge intel·ligent per a persones grans autònomes, pensat per a usuaris que requereixen una certa vigilància i, sobretot, una actuació ràpida en cas d’emergència. Ara, després de cinc anys en aquesta tercera vida, Durcal està preparada per accelerar el seu creixement.
"Quan vam tancar la ronda d’inversió amb Telefónica, teníem uns 500 clients; ara en tenim 15.000", apunta el fundador de l’empresa, Guillem Viladomat, en referència als vuit milions que Telefónica Ventures va injectar en aquesta empresa emergent. Fa un any i mig, Durcal va tancar una altra operació similar, de dos milions d’euros, aportats per Atresmedia, Prosegur, l’inversor figuerenc Dídac Lee i el mateix Viladomat, que són els que es reparteixen la propietat de la companyia.
Ara busquen un altre soci capitalista amb qui tancar una nova ronda de finançament, si pot ser aquest mateix any, per fer créixer encara més la seva solució. "Ara ja tenim un model provat i que sabem que és escalable", raona Viladomat, que també admet que l’empresa és a punt d’arribar al break-even, el llindar que demostra que amb el que ingressen ja cobreixen costos i que el seu negoci és, per tant, viable. Avui dia, Durcal té actives subscripcions equivalents a dos milions d’euros.
"La missió que teníem era donar seguretat a la gent gran, però també tranquil·litat als seus familiars, i ara a l’app tenim prop de 40.000 usuaris actius i voregem els 300 rescats cada mes", assegura el creador de la solució.
El rellotge estava pensat inicialment com un botó del pànic en cas de problema, així com per detectar caigudes o emergències. El seu sistema operatiu connecta amb el Servei d’Emergències, que sap qui és la persona en qüestió, quines patologies té i on es troba exactament en aquell moment. Funciona tant dins de casa, com fa la medalla vermella que ja porten moltes persones grans, com fora.
Plans de futur
No obstant això, amb l’arribada de la intel·ligència artificial, Durcal ha convertit el rellotge en una eina que, a més de tot el que s’ha mencionat anteriorment, envia informes regulars als familiars de l’usuari i fins i tot ofereix consells per millorar-ne el benestar. Si ha anat o no al centre de dia, quants passos ha fet, si hi ha alertes de grip, covid o pol·len, o suggeriments de destinacions cap a les quals caminar perquè la persona arribi a la quota d’exercici recomanada per a la jornada. Les trucades a Emergències també estan ara discriminades amb IA, ja que és una màquina la que gestiona el primer contacte per descartar totes les trucades fetes sense voler.
Com a companyia, Durcal té el focus posat a arribar als 100.000 clients d’aquí al 2030. Ho intentarà fer duplicant el nombre de farmàcies que venen el seu rellotge a Espanya. "Som la primera solució de teleassistència que es ven en farmàcies", reivindica Viladomat. L’objectiu és passar de les 400 farmàcies actuals a 800 abans que acabi l’any. En realitat, la companyia mira d’arribar a qualsevol punt de confiança que tingui la gent gran.
Durcal també està parlant amb altres empreses emergents dedicades a l’atenció de la tercera edat per estudiar com integrar el seu rellotge en el seu catàleg de serveis. La companyia ha començat igualment a sospesar la idea d’entrar en el mercat de les licitacions públiques, tot i que aquest pas seria més a llarg termini. "Volem ser líders indiscutibles", diu Viladomat, que encara veu prou repte a Espanya abans de pensar en l’exterior.
