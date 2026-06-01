Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendis contenidors FigueresVicenç LozanoPLATERSergi MateoEstafa informàtica FigueresPollets ibis ermità
instagramlinkedin

Per al 10 de juny

La visita de Lleó XIV dispara la picaresca a Barcelona: "Llogo balcó al carrer Rosselló per veure el Papa per 500 euros"

Diversos veïns de la via esmentada han posat de lloguer les seves terrasses per disfrutar de l’únic trajecte que farà el Pontífex en papamòbil per la ciutat comtal

El papa Lleó XIV pujat al seu papamòbil durant un recorregut pel Vaticà el 27 de maig.

El papa Lleó XIV pujat al seu papamòbil durant un recorregut pel Vaticà el 27 de maig. / MARCO IACOBUCCI / ZUMA PRESS

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google

Roberto Bécares

"Llogo balcó a primera línia per veure la desfilada del Papa al carrer Rosselló amb passeig de Sant Joan. 500 euros. Preu negociable". Anuncis com aquest han començat a aparèixer en portals de compravenda de segona mà com Wallapop de cara a la visita de Lleó XIV a Barcelona. "Ubicació en primera línia, primera planta. Menjar inclòs", diu aquest anunci en concret de cara al 10 de juny, quan el Pontífex recorrerà en el seu papamòbil el carrer Rosselló abans d’arribar a la Sagrada Família, on oficiarà una missa solemne i beneirà la torre de Jesucrist.

La visita del Papa ha disparat la picaresca, sobretot de cara a aquell 10 de juny, ja que els poc més de mil metres que recorrerà el Sant Pare entre la Diagonal i Sardenya seran l’única oportunitat que tindran els barcelonins de veure de prop Lleó XIV, ja que la resta de desplaçaments els farà en vehicles tancats i per uns trajectes que es mantenen en secret.

La terrassa té quatre cadires

"Lloguer habitació visita Papa. A cinc minuts de la Sagrada Família. Bon estat. 500 euros", diu un altre dels anuncis de la plataforma. Si algú no vol gastar-se tants diners, hi ha un balcó entre Rosselló i Roger de Flor que es lloga per la mòdica xifra de 150 euros. Té una capacitat per a sis persones i inclou "quatre cadires".

Si algú té possibilitats, no obstant això, i vol evitar haver de veure el Papa per la televisió en el seu esperat acte a la Sagrada Família, també hi ha un usuari de la web que lloga un balcó amb vista a l’obra mestra d’Antoni Gaudí. "Un lloc perfecte per relaxar-se, gaudir de l’esdeveniment sense aglomeracions i admirar l’arquitectura. Inclou begudes, accés a bany i ascensor. Més detalls per privat", diu l’anunci.

El cert és que a la plataforma també es poden trobar lloguers d’habitacions en habitatges que no estan registrats com a pis turístic. "Habitació doble amb terrassa privada i bany compartit en àtic amb vista a tot Barcelona, Sagrada Família, Catedral de Barcelona, Santa Maria del Mar, 150 euros nit", diu un dels anuncis comercials.

Notícies relacionades

A Madrid, on el Papa viatjarà del 6 al 9, encara no es coneixen els trajectes del papamòbil, per la qual cosa encara no ha aparegut la picaresca en aquest sentit, si bé, davant l’alt preu de les poques habitacions que queden lliures, ja hi ha particulars que lloguen habitacions per 250 euros al dia dins de la ciutat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
  2. Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
  3. Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir
  4. Confirmat: els joves d’entre 23 i 29 anys que visquin amb els seus pares podran rebre aquesta ajuda de 700 euros
  5. El jutge va bloquejar 300.000 euros als integrants de la trama dos mesos abans d’entrar al despatx de Zapatero
  6. Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l' que ha enamorat Susanna Griso
  7. Maite Gassó, directora creativa de Lola Casademunt: “Ara la meva mare tornarà a la Llotja per la porta gran”
  8. Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després

L'entitat Afroféminas acusa l'alcalde de Figueres de fomentar el "racisme institucional" després de celebrar una expulsió

L'entitat Afroféminas acusa l'alcalde de Figueres de fomentar el "racisme institucional" després de celebrar una expulsió

Arnau Triola i Jordi Riera, de Rieju, encapçalen els guardonats dels Premis Emprenedors de l’Alt Empordà 2026

Arnau Triola i Jordi Riera, de Rieju, encapçalen els guardonats dels Premis Emprenedors de l’Alt Empordà 2026

Els docents debaten el preacord d'Educació en una assemblea insòlita a l'atri de la basílica de Montserrat

Els docents debaten el preacord d'Educació en una assemblea insòlita a l'atri de la basílica de Montserrat

Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de l'Empordà és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se

Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de l'Empordà és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se

La reunió entre Sanitat i els metges finalitza sense acord: els sindicats mantenen la vaga del 15 al 19 de juny

La reunió entre Sanitat i els metges finalitza sense acord: els sindicats mantenen la vaga del 15 al 19 de juny
Tracking Pixel Contents