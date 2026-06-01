Per al 10 de juny
La visita de Lleó XIV dispara la picaresca a Barcelona: "Llogo balcó al carrer Rosselló per veure el Papa per 500 euros"
Diversos veïns de la via esmentada han posat de lloguer les seves terrasses per disfrutar de l’únic trajecte que farà el Pontífex en papamòbil per la ciutat comtal
Roberto Bécares
"Llogo balcó a primera línia per veure la desfilada del Papa al carrer Rosselló amb passeig de Sant Joan. 500 euros. Preu negociable". Anuncis com aquest han començat a aparèixer en portals de compravenda de segona mà com Wallapop de cara a la visita de Lleó XIV a Barcelona. "Ubicació en primera línia, primera planta. Menjar inclòs", diu aquest anunci en concret de cara al 10 de juny, quan el Pontífex recorrerà en el seu papamòbil el carrer Rosselló abans d’arribar a la Sagrada Família, on oficiarà una missa solemne i beneirà la torre de Jesucrist.
La visita del Papa ha disparat la picaresca, sobretot de cara a aquell 10 de juny, ja que els poc més de mil metres que recorrerà el Sant Pare entre la Diagonal i Sardenya seran l’única oportunitat que tindran els barcelonins de veure de prop Lleó XIV, ja que la resta de desplaçaments els farà en vehicles tancats i per uns trajectes que es mantenen en secret.
La terrassa té quatre cadires
"Lloguer habitació visita Papa. A cinc minuts de la Sagrada Família. Bon estat. 500 euros", diu un altre dels anuncis de la plataforma. Si algú no vol gastar-se tants diners, hi ha un balcó entre Rosselló i Roger de Flor que es lloga per la mòdica xifra de 150 euros. Té una capacitat per a sis persones i inclou "quatre cadires".
Si algú té possibilitats, no obstant això, i vol evitar haver de veure el Papa per la televisió en el seu esperat acte a la Sagrada Família, també hi ha un usuari de la web que lloga un balcó amb vista a l’obra mestra d’Antoni Gaudí. "Un lloc perfecte per relaxar-se, gaudir de l’esdeveniment sense aglomeracions i admirar l’arquitectura. Inclou begudes, accés a bany i ascensor. Més detalls per privat", diu l’anunci.
El cert és que a la plataforma també es poden trobar lloguers d’habitacions en habitatges que no estan registrats com a pis turístic. "Habitació doble amb terrassa privada i bany compartit en àtic amb vista a tot Barcelona, Sagrada Família, Catedral de Barcelona, Santa Maria del Mar, 150 euros nit", diu un dels anuncis comercials.
A Madrid, on el Papa viatjarà del 6 al 9, encara no es coneixen els trajectes del papamòbil, per la qual cosa encara no ha aparegut la picaresca en aquest sentit, si bé, davant l’alt preu de les poques habitacions que queden lliures, ja hi ha particulars que lloguen habitacions per 250 euros al dia dins de la ciutat.
