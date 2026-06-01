Novetats
Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
La nova regulació redueix el temps de renovació a partir dels 65 anys i eximeix del pagament de taxes els més grans de 70
Mariona Carol
El permís de conduir continua sent un element essencial per a milions de ciutadans. No només garanteix la llibertat de desplaçament i la possibilitat de viatjar quan un ho desitja, sinó que també constitueix una eina de treball per a nombrosos professionals. Per això, perdre’l o no poder renovar-lo pot suposar un problema significatiu.
A España no existeix un límit d’edat per deixar de conduir. La Dirección General de Tráfico (DGT) insisteix que la capacitat per continuar al volant depèn de l’estat físic, sensorial i cognitiu del conductor, no de la seva data de naixement.
Renovacions més freqüents des dels 65 anys
Amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària, la DGT estableix que, des dels 65 anys, es redueix el període de vigència del permís per augmentar la freqüència dels reconeixements mèdics. Aquests controls permeten verificar que les aptituds necessàries per conduir es mantenen intactes.
Els períodes màxims de vigència queden fixats en 5 anys per a permisos AM, A1, A2, A, B i llicències de conducció. I 3 anys per a permisos professionals de camions i autobusos (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1…).
Exempció de taxes per als més grans de 70 anys
A partir dels 70 anys, els conductors no han de pagar les taxes de renovació del permís, tot i que sí que han d’abonar el cost del reconeixement mèdic obligatori. Aquest examen s’ha de fer sempre en un centre autoritzat per la DGT, que comunica directament el resultat a Tráfico. A més, les persones d’aquesta franja d’edat poden fer la gestió sense necessitat de sol·licitar cita prèvia.
El 2026, això implica que els nascuts el 1956 estaran exempts del pagament de taxes si els correspon renovar el permís aquest any.
Què canvia per als nascuts el 1961
Els conductors que compleixen 65 anys el 2026, és a dir, els nascuts el 1961, hauran de començar a renovar el seu permís cada 5 anys en lloc de cada 10, tal com estableix la normativa vigent.
L’edat no exclou de la conducció
Tant la DGT com el RACE recorden que cap col·lectiu queda automàticament exclòs de conduir per raó d’edat.
Només han de deixar de fer-ho els qui:
- No superin el reconeixement mèdic obligatori.
- Presentin limitacions físiques, sensorials o cognitives incompatibles amb una conducció segura.
- Tinguin el permís retirat per resolució administrativa o judicial.
Els Centros de Reconocimiento de Conductores són els encarregats d’avaluar l’aptitud mitjançant els coneguts tests psicotècnics, que analitzen visió, audició, coordinació, reflexos i estat cognitiu. Mentre se superin aquestes proves, el permís es pot renovar sense límit d’edat.
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir
- Confirmat: els joves d’entre 23 i 29 anys que visquin amb els seus pares podran rebre aquesta ajuda de 700 euros
- El jutge va bloquejar 300.000 euros als integrants de la trama dos mesos abans d’entrar al despatx de Zapatero
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després
- Figueres ret homenatge a Salvador Fàbrega, l'heroi de la Segona Guerra Mundial recuperat de l'oblit
- “No pots abandonar el teu gos perquè no trobes pis”: el calvari d’una parella jove a l’Empordà per trobar un pis de lloguer