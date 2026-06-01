Habitatge
Té 25 anys, té un pis i no el lloga a jubilats: "Vull algú amb qui pugui conviure bé"
La propietària assegura que prioritza altres perfils abans que el de pensionista per una raó concreta
Ramón Baylos
En els últims mesos, molts experts han assegurat que el problema actual de l’habitatge s’estén cap a altres terrenys menys evidents, com ara el de la jubilació.
La pujada del preu dels lloguers està fent que molts pensionistes no es puguin permetre arrendar un pis complet i es vegin obligats a optar per llogar habitacions individuals.
No obstant això, d’aquí se’n deriva un altre problema relacionat amb la famosa bretxa generacional, que quedava perfectament exemplificada per Alba Aldehuela, una propietària de 25 anys que prefereix no llogar habitacions a jubilats.
La raó, segons comentava en l’últim programa de Y ahora Sonsoles, seria molt concreta: "Vull algú amb qui pugui conviure bé i que sigui un bon entorn", aclaria la propietària.
Etapa vital similar
No sense aportar un matís essencial per comprendre la seva situació, que consisteix en el fet que busca companys de pis que es trobin en una etapa vital similar a la seva i, per tant, el perfil de jubilat no encaixa amb les seves preferències.
Al final, tot tindria a veure amb la convivència. Alba afegia com a exemple que, si sortís de festa i tornés a les cinc de la matinada, probablement molestaria la persona jubilada, que ja faria estona que dormiria.
En aquest sentit, la propietària de 25 anys afirma que per a ella és essencial escollir un perfil que s’adapti a una convivència compartida, ja que, al capdavall, l’habitatge és seu.
D’aquesta manera, Alba Aldehuela rebatia altres acusacions rebudes al programa, en què s’assegurava que molts propietaris no lloguen habitacions a jubilats a causa de la seva vulnerabilitat legal.
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir
- Confirmat: els joves d’entre 23 i 29 anys que visquin amb els seus pares podran rebre aquesta ajuda de 700 euros
- El jutge va bloquejar 300.000 euros als integrants de la trama dos mesos abans d’entrar al despatx de Zapatero
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després
- Figueres ret homenatge a Salvador Fàbrega, l'heroi de la Segona Guerra Mundial recuperat de l'oblit
- “No pots abandonar el teu gos perquè no trobes pis”: el calvari d’una parella jove a l’Empordà per trobar un pis de lloguer