Pacte d’última hora
Claus | Aquests són els detalls de l’acord que augmenta el sou dels mestres en 450 euros mensuals
El pacte, que tindrà efectius retroactius i ara ha de ser ratificat per les bases dels sindicats, tindrà vigència fins al 2029
Professors i Educació signen ‘in extremis’ un acord que inclou un augment de 450 euros mensuals
El Periódico
L’acord assolit a última hora de divendres entre la Conselleria d’Educació de la Generalitat i els sindicats Ustec•Stes i Aspepc•Sps suposa afegir 726 milions d’euros a la injecció de 2.000 milions ja prevista en l’acord al qual s’havia arribat al març amb CCOO i UGT. Segons el document acordat entre les dues parts, el complement de millora del Servei d’Educació de Catalunya (el nou complement per a tots els docents) es fixa «inicialment» per al 2026 en 50 euros i es desplega progressivament durant el període de vigència de l’acord, de manera que el 2027 serà de 52,25; el 2028, de 103,30, i el 2029, de 173,30. S’hi sumarà una pujada anual que aquest 2026 aportarà 700 euros al salari; el 2027, 731,50; el 2028, 1.466, i el 2029, 2.426,20.
A més, s’explica que aquest complement entra en vigor durant l’exercici del 2026 i s’aplica «amb caràcter retroactiu» a partir de l’1 de gener del 2026, sense perjudici de la data efectiva de la primera mensualitat de pagament.
La Conselleria també es compromet a impulsar la convocatòria de places del cos de catedràtics de secundària, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles oficials d’idiomes, d’acord al que estableix la llei d’educació de Catalunya, amb 5.000 places entre el 2027 i el 2028 (2.500 cada any). Quant al calendari de tramitació, els requisits i el sistema d’accés, es concretaran en el marc de la comissió de desplegament i seguiment de l’acord, «amb caràcter previ a la seva aprovació, en coherència amb la planificació plurianual de les ofertes d’ocupació pública i amb la configuració de les plantilles».
Els negociadors han acordat una previsió inicial de desplegament de 1.088 dotacions per al curs 2026-2027, 1.651 dotacions per al 2027-2028, 1.651 dotacions per al 2028-2029 i 2.023 dotacions per al 2029-2030, «fins a aconseguir una previsió global de 6.413 dotacions». En aquest marc, les dotacions previstes s’entenen com a mínims garantits, susceptibles d’ampliació amb noves dotacions en les diferents etapes educatives «segons les necessitats detectades, incorporant progressivament figures i recursos que permetin avançar en la competència comunicativa de l’alumnat». Aquest annex també preveu una disposició addicional en què es concreta la qüestió dels estadis, a l’afirmar que es garanteix l’abonament en el període de 5 anys de les quanties no percebudes destinades a compensar els estadis i l’avenç a tres anys de l’increment del 30% del complement específic.
El document conclou assegurant que les parts signants es comprometen a desplegar l’annex «mitjançant els instruments normatius, organitzatius i pressupostaris necessaris, en el marc del diàleg social i de la comissió de desplegament i seguiment».
A aquest acord s’ha arribat després de més de tres hores de negociació aquest divendres al matí i tres hores més a la tarda, així com cinc hores d’aturada en les quals el departament que dirigeix Esther Niubó, que ha sigut present en les converses, s’ha reunit amb les organitzacions sindicals. L’acord ha de ser ratificat ara per les assemblees de les dues organitzacions sindicals, amb la qual cosa, de moment, es mantenen les vagues convocades per a aquesta setmana, han indicat les dues entitats.
