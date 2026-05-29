Investigació en marxa
Vídeo | La caiguda d’Isak Andic mesos abans de la seva mort que utilitza la defensa del seu fill Jonathan
El magnat de la moda assistia a una reunió d’empresaris quan, en entrar a l’immoble, va ensopegar
J. G. Albalat
"Aquest vídeo és molt important per a mi": així va reaccionar Jonathan Andic en veure la caiguda que va patir el seu pare mesos abans de morir.
“Aquest vídeo és molt important per a mi”: així va reaccionar Jonathan Andic en veure la caiguda que va patir el seu pare, Isak Andic, fundador de Mango, a la seu de Mutua Universal, mesos abans que el magnat de la moda morís en precipitar-se per un barranc a Collbató, el 14 de desembre de 2024. Aquest és el vídeo d’aquell incident, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. La gravació ha estat aportada per Cristóbal Martell, defensor de Jonathan, que va ser detingut pels Mossos el passat 19 de maig. Després de declarar, la jutgessa de Martorell que investiga el presumpte homicidi va acordar la seva presó eludible sota fiança. Va trigar 30 minuts a dipositar-la. El seu lletrat ja ha interposat un recurs contra aquesta decisió.
Un grup d’empresaris ja d’edat avançada —el VESP, els Veterans Empresaris Sobradament Preparats— celebrava un dels seus dinars periòdics. Juan Echevarría, que aleshores tenia 99 anys, n’era l’amfitrió i va organitzar la trobada a la seu de Mutua Universal, de la qual era president. Entre els integrants del selecte grup hi assistia per segona vegada Isak Andic, fundador de Mango, que només va poder ingressar al club un cop complerts els 70 anys. Però abans del dinar va tenir lloc un petit incident: l’empresari va ensopegar i va caure. Un empleat de seguretat el va socórrer en plena caiguda, evitant així que es colpegés el cap amb una taula de marbre i que les conseqüències de l’impacte fossin més greus.
L’empresari es va refer sense més problemes i va assistir al dinar del VESP, del qual també formen part figures com Miquel Roca, Salvador Alemany o Joan Molins, i del qual també va formar part Joan Uriach abans de la seva mort. En el seu recurs, la defensa sosté que el fundador de Mango patia artritis als genolls.
