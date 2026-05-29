Successos
Foraden els dipòsits de dos camions i roben gasoil per valor d'uns 3.000 euros a Vilademuls
Els Mossos investiguen els robatoris, comesos la mateixa matinada en una àrea de descans de l’AP-7 mentre els xofers dormien
Els Mossos d’Esquadra investiguen dos robatoris de gasoil a camions comesos el 25 de maig en una àrea de descans de Vilademuls, a l’AP-7. La policia confirma que ha rebut les denúncies dels dos transportistes afectats i que manté oberta la investigació per aclarir-ne l’autoria.
Els dos casos van tenir lloc la mateixa matinada i presenten un patró molt similar. Els lladres haurien actuat de nit, mentre els xofers dormien a l’interior dels vehicles, i van foradar els dipòsits dels camions per sostreure’n el carburant.
En el primer cas, el conductor es va aturar a descansar cap a les deu de la nit del dia 25. Dormia dins del camió i, quan es va despertar pels volts de dos quarts de dues de la matinada, es va trobar que li havien fet un forat al dipòsit. Segons la denúncia, li haurien sostret gasoil valorat en uns 800 euros.
El segon robatori es va produir a la mateixa àrea de descans i també mentre el xofer dormia dins del tràiler. En aquest cas, els fets haurien passat entre les dotze de la nit i les set del matí del mateix dia. Quan el transportista es va llevar per reprendre el trajecte, va comprovar que els lladres havien actuat de la mateixa manera: havien foradat el dipòsit i li havien sostret 1.300 litres de gasoil.
Amb el preu de referència del carburant, aquesta segona sostracció equivaldria a més de 2.100 euros. Entre els dos casos, el valor del gasoil robat s’acostaria als 3.000 euros, tot i que la xifra final dependrà de la valoració que consti a les denúncies i del preu aplicat al carburant.
Els robatoris de carburant a camions són un fenomen detectat especialment en vies de gran mobilitat com l’AP-7, on s’aturen molts vehicles pesants que fan rutes estatals i internacionals. Els Mossos han explicat recentment que hi ha grups dedicats a aquest tipus de delictes que tenen com a objectiu principal camions de llarg recorregut, sovint equipats amb dos dipòsits de combustible.
Tot i això, la policia assenyala que, amb les dades actuals del primer trimestre, aquests fets es mantenen en xifres similars a les registrades l'any passat. En el cas de Vilademuls, la investigació haurà d’aclarir si els dos robatoris estan relacionats i si els autors formen part d’un grup especialitzat en el robatori de carburant a transportistes.
Subscriu-te per seguir llegint
- La cuidadora Isabel Faya, de 69 anys, busca feina urgent: 'Hauria d’estar jubilada, però encara estic lluitant per sobreviure
- Maria Teresa Ginjaume: 'Demanem que ens donin un cop de mà amb Sant Quirze de Colera
- El monestir de Sant Quirze de Colera, una joia del romànic, porta tancat a les visites des de fa dos anys
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- La torre de vigilància contra pirates que avui és un apartament turístic a Roses
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Bill Gates adverteix: la IA reemplaçarà els humans en la majoria de tasques, però tres sectors sobreviuran
- L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud