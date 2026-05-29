Investigació oberta
La defensa de Jonathan Andic carrega contra els Mossos: «L’investigador del cas ha falsejat i inventat proves, ha fet una caça a l’home»
El detectiu Francisco Marco afirma que l’acusat sí que va realitzar trucades des de Quito, on manté que li van robar un mòbil del qual mai va recuperar els whatsapps antics
Jonathan Andic addueix que el seu pare patia artrosi als genolls i denuncia una «condemna social anticipada»
Jordi Puig
El detectiu contractat per la defensa de Jonathan Andic, Francisco Marco, de l’agència Método 3, ha mantingut a ‘El Món a RAC1’, de Jordi Basté, que la instrucció contra l’acusat per la mort del seu pare, Isak Andic, fundador de Mango, està contaminada pel «sergent» dels Mossos d’Esquadra que investiga el cas i que, segons ha denunciat en unes declaracions explosives, s’ha «inventat» i «ha falsejat» proves.«Ha fet una caça a l’home», ha assegurat el pèrit, que també ha mirat de desmuntar els indicis contra l’investigat, com l’empremta de la muntanya, la presumpta mala relació entre pare i fill, i l’extraviament del mòbil. Sobre aquesta qüestió ha assegurat que Jonathan sí que va realitzar trucades des de Quito, ciutat en la qual ell assegura que li van robar el telèfon mòbil, un dispositiu del qual mai va recuperar els whatsapps antics.
L’andanada de Marco contra el responsable de la investigació –«no li importa el que va passar a la muntanya, ell està convençut que és el culpable», «aquesta causa és una broma»– també ha arribat a la jutge d’instrucció del cas, de la qual ha ressaltat que és substituta i que «no té gaire experiència». «Si no és la jutge de Martorell serà l’Audiència de Barcelona la que haurà de posar una mica de seny i de tranquil·litat, i espero que sigui aviat», ha afirmat, en al·lusió als recursos que, arribat el cas, haurà de dirimir aquest tribunal.
Drons
En la seva estratègia de defensa, Marco també ha qüestionat que no es prengués declaració als dos excursionistes que es van trobar amb Jonathan mitja hora després de la caiguda «destrossat, plorant, apaivagat i dient ‘el meu pare, el meu pare, el meu pare’». «No entenc com no els han trucat i sí que ho han fet a l’últim lampista de Mango per saber si s’avenia amb el seu pare», ha disparat Marco. Alhora, ha explicat que els drons han demostrat que si Jonathan caminava quatre metres per davant del seu pare «no va poder veure la caiguda», extrem que la policia manté que no és possible i que sí que l’hauria hagut de veure-la.
Respecte a la caiguda en qüestió, Marco també ha afirmat que les imatges recollides per una càmera de Mutua Universal, on Andic va ensopegar mesos abans de la seva mort, demostren que aquella vegada el fundador de Mango no va posar les mans a davant, com tampoc va fer el dia de l’accident, cosa que ha portat a concloure als Mossos que hauria estat empès. «Andic patia artrosi, havia tingut dolors i rebia infiltracions», ha apuntat.
Trucades des de Quito
Sobre el telèfon presumptament extraviat a Quito, del qual havia transcendit que a l’Equador mai havia donat senyal, ha mantingut que sí que es van fer «diverses trucades» des de la companyia MundoEquador. També ha insistit que les proves recollides al lloc de la caiguda estan viciades perquè els policies «no van tancar el perímetre»: «L’empremta no es podrà utilitzar perquè no existeix cadena de custòdia».
Marco també ha carregat contra les imatges de Jonathan emmanillat el dia de la seva detenció i les passejades que es van realitzar entre els calabossos i els jutjats de Martorell. «És una condemna social avançada», ha assegurat.
Els Mossos han declinat valorar les declaracions del detectiu.
- La cuidadora Isabel Faya, de 69 anys, busca feina urgent: 'Hauria d’estar jubilada, però encara estic lluitant per sobreviure
- Maria Teresa Ginjaume: 'Demanem que ens donin un cop de mà amb Sant Quirze de Colera
- El monestir de Sant Quirze de Colera, una joia del romànic, porta tancat a les visites des de fa dos anys
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- La torre de vigilància contra pirates que avui és un apartament turístic a Roses
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Bill Gates adverteix: la IA reemplaçarà els humans en la majoria de tasques, però tres sectors sobreviuran
- L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud