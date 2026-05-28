Conflicte a l’escola catalana
La proposta «definitiva» d’Educació eleva gairebé 400 euros al mes l’augment salarial docent
La conselleria presenta la que diu que és la seva última proposta, que eleva en 392 euros bruts al mes el 2029 la nòmina dels mestres de primària i en 398 la dels de secundària
Helena López
La nova proposta «definitiva» que la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha presentat aquest dijous a la tarda als sindicats eleva a 392 euros bruts al mes el 2029 per als mestres de primària i 398 per als de secundària, situant-se a dos euros de la ja famosa línia vermella dels 400 euros amb què Ustec va començar aquest nou cicle de mobilitzacions.
En una nova jornada de calor sufocant a les aules, la setena reunió entre sindicats i conselleria ha continuat parlant de sous. Segons explica el sindicat majoritari de secundària al xat de Telegram en què retransmet la negociació en directe, la nova proposta del Departament inclou un increment de sou sempre a quatre anys de gairebé 400 euros desglossat de la manera següent. D’una banda, el complement autonòmic seria de 267,33 euros per als mestres i 273,36 euros per als professors de secundària; i el nou complement general, per a tots els docents, seria de 124,99 euros l’any el 2029.
Després de presentar aquesta proposta per primera vegada per escrit, la part social ha demanat un recés per analitzar-la.
«¿Què hem vingut a fer?»
A la seva arribada a la reunió, la portaveu d’Ustec, sindicat majoritari, Iolanda Segura, ha retret a Niubó la seguretat de les seves afirmacions: «Si és una proposta definitiva que no podem negociar, ¿què hem vingut a fer? Que ens l’hagués enviat per correu i santes pasqües», ha assenyalat. No obstant això, ha reiterat la voluntat dels sindicats en vaga de no abandonar la mesa sense «negociar la proposta del departament» a fi de desencallar una situació que fa mesos que altera la normalitat a les aules.
Per la seva banda, el secretari general de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, s’ha mostrat «sorprès» per les declaracions hores abans del secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, assegurant que portarien «una proposta transversal» per a tot el col·lectiu, i ha dit que ara toca «treballar el tema retributiu».
I la secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha criticat que als sindicats en vaga no se’ls havia dit «en cap moment» que la proposta d’avui seria la definitiva i que, en cas de ser així, les organitzacions la portaran a consulta perquè tot el col·lectiu docent dictamini si l’accepta o no.
