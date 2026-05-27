Un senglar sorprèn a la Rambla de Barcelona i acaba capturat al costat del port

Fauna salvatge

Senglar a la Rambla, aquest dimarts a la nit.

Redacció

Un senglar va aparèixer aquest dimarts a la nit en plena Rambla de Barcelona, concretament a la part baixa del passeig, ja a prop del port. Veure’l va sorprendre els passejants que se’l van trobar de cara en una zona on la seva presència no és gens habitual.

Després de detectar l’animal a la via pública, la Guàrdia Urbana va avisar els Agents Rurals. Fonts del cos expliquen a aquest diari que el Grup Especial de Captura d’Animals dels Agents Rurals es va desplaçar fins al lloc per fer-se càrrec de l’animal, que va ser finalment capturat al considerar-lo un possible risc tant per als vianants com per a la circulació.

Les mateixes fonts han explicat que, «probablement», l’exemplar podria procedir de la zona de Montjuïc.

Així mateix, els Agents Rurals assenyalen que l’actuació es va realitzar «seguint els protocols establerts en relació amb la pesta porcina africana», en un moment en què la fauna salvatge està sota especial seguiment, i en el qual es mantenen les restriccions en zones com Collserola.

