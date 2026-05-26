Salaris
Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
El canvi arriba com a part d’una important onada de novetats a escala estatal
Cristian Miguel Villa
L’hostaleria afronta un 2026 ple de canvis laborals, i Catalunya serà una de les comunitats més afectades per les noves mesures: els ajustos en salaris i jornada laboral seran algunes de les principals novetats que arriben aquest any.
L’hostaleria rep canvis laborals importants
Segons s’ha informat, els territoris de Barcelona, Girona i Tarragona aplicaran un increment del 4% en els salaris del sector, amb l’objectiu de millorar la competitivitat en un dels àmbits que genera més llocs de treball al llarg de l’any.
Així mateix, també és sabut que les jornades laborals a l’hostaleria poden fer-se molt llargues en alguns casos. Per això, s’aplicarà una reducció, amb un màxim anual de 1.783 hores treballades.
De fet, tots aquests canvis són un reflex de les novetats generals a Espanya. La pujada del salari mínim interprofessional (SMI) fins als 1.221 euros bruts en 14 pagues és una mesura a la qual moltes empreses s’han hagut d’anar adaptant des del gener passat.
A més, aquest és un any en què s’han dut a terme renovacions de convenis col·lectius d’hostaleria i en què s’han aplicat noves normatives europees centrades en la transparència salarial.
Dit això, els canvis estructurals en matèria salarial no afecten només els treballadors que es movien en la franja de l’SMI. Algunes categories superiors en cadenes de restauració també veuran reajustat el seu salari anual.
I, per si tot això no fos prou, també s’han confirmat novetats com un plus específic de nocturnitat per treballar de 22.00 a 6.00 hores, a més de la prohibició a les empreses d’eliminar dies lliures o retirar drets laborals per compensar les pujades salarials.
En definitiva, els treballadors de l’hostaleria reben moltes noves garanties a Catalunya aquest 2026, però també a la resta de comunitats autònomes de l’Estat. L’hostaleria entra així en una nova etapa marcada per salaris més alts, més control horari i més garanties per als treballadors.
