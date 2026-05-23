Longevitat
Les 28 voltes per casa que mantenen en forma Carmen Adán als seus 106 anys
Només pren dues pastilles i mitja al dia i de la televisió només li agraden les notícies, “tot i que no són bones”
Ana López
Cada dia, Carmen Adán Nogueira, de 106 anys, fa 14 voltes al matí recorrent l’interior de casa seva, a Campolongo. A la tarda, 14 més. En total, 28 petits passejos que substitueixen els que ja no és capaç de fer pel carrer, perquè arribar a ser centenària és una celebració, però també pesa i cal esforçar-se per mantenir-se en forma i no perdre mobilitat.
Natural de Rebordelo, a Cerdedo-Cotobade, Carmen, vídua des de fa més de tres dècades, va passar la major part de la seva vida a Pontevedra, on es va traslladar després de casar-se amb Maximino García Nogueira, amb qui va tenir dues filles. Una d’elles va morir, però l’altra, Conchi, és la seva companya de vida i de pis. Juntes comparteixen el dia a dia, amb alguna emoció com la d’aquest 21 de maig, en què van rebre la visita de l’alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, amb motiu de l’aniversari de Carmen, a qui va lliurar un bonic ram de roses vermelles pels seus magnífics 106 anys. Això la converteix, gairebé amb tota seguretat, en la centenària de més edat del municipi.
Com que l’ocasió s’ho mereixia, es va arreglar perquè el record de les fotografies fos especial. «Normalment està per casa amb bata, però ahir ja em va dir que avui l’havia de vestir», reconeix la seva filla. «I que li posés les arracades», afegeix.
Arribar a aquesta edat prenent només dues pastilles i mitja al dia, sense comptar el protector, és l’enveja de moltes persones grans. Carmen Adán té un marcapassos, i per això pren anticoagulants, com molts altres ancians.
Tot i ser tan longeva, continua llevant-se d’hora, de manera que a les vuit del matí ja està dreta. De la televisió «només m’agraden les notícies», explica a FARO, tot i que reconeix que acostumen a ser molt tristes. Però res comparable amb la guerra civil espanyola que li va tocar viure: «Allò era una misèria. Hi havia gent que no tenia res. Nosaltres, gràcies a Déu, no teníem problemes i sempre vam tenir per menjar, però hi havia molta necessitat. A més, la guerra transforma la gent i hi havia moltes persones que es dedicaven al que no devien».
L’última vegada que l’alcalde de Pontevedra va visitar Carmen Adán Nogueira va ser l’any de la pandèmia, el 2020. «No sé què devia passar, que no vam tornar per aquí», va reconèixer ell a la centenària, a qui va dir que «crec que ets la més gran de tots els que hi ha al municipi». I és que a la Boa Vila actualment hi ha 88 persones que tenen 100 anys o més. La majoria, com és habitual, són dones: 66. Celebrar la longevitat és una sort, i aquest domicili de Campolongo n’és tot un exemple.
- La indignació d’un jove en veure la nòmina d’un enginyer el 1992: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”
- Veiem molta mobilitat forçada, amb persones empadronades en un lloc però vivint en un altre per manca d’alternatives
- Assaig inèdit de repartiment de paqueteria: una línia de bus interurbà aprofita el maleter buit per a mercaderies
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- Adrià Geli, entrenador personal: 'Aquestes són les cinc claus per perdre pes abans de l'estiu
- La fundació que Isak Andic va voler muntar i el va separar del fill
- Sanció de vint partits per al jugador del Vilamalla implicat en la baralla contra el Borrassà
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater