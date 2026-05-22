Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Bar Boia CadaquésMotorista 71 kg droga PertúsPep SubirósRobatoris Cabanes
instagramlinkedin

Festius

Per què és festa a Figueres aquest dilluns 25 de maig?

Vianants passejant per Figueres en una imatge d'arxiu.

Vianants passejant per Figueres en una imatge d'arxiu. / Arxiu

Joan Soler

El calendari laboral de Figueres del 2026 presenta una particularitat destacada: el tradicional festiu local de la Santa Creu, que se celebra cada 3 de maig i és una de les dates més emblemàtiques de la ciutat, enguany va caure en diumenge. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Figueres ha traslladat aquest festiu al pròxim dilluns 25 de maig, coincidint amb el Dilluns de Pasqua Granada, que passarà a ser el dia festiu local substitutori a la ciutat.

L’altre festiu local de Figueres serà el dilluns 29 de juny, coincidint amb Sant Pere.

Els festius locals de Figueres el 2026

El calendari laboral del 2026 a Figueres inclou els festius generals de Catalunya, a més dels dos festius abans esmentats. Així doncs, aquest el calendari de festius de la ciutat d'enguany:

Notícies relacionades

  • 1 de gener, dijous
  • 6 de gener, dimarts
  • 3 d’abril, divendres
  • 6 d’abril, dilluns
  • 1 de maig, divendres
  • 25 de maig, dilluns: festiu en substitució del 3 de maig, dia de la Santa Creu
  • 24 de juny, dimecres
  • 29 de juny, dilluns: Sant Pere
  • 15 d’agost, dissabte
  • 11 de setembre, divendres
  • 12 d’octubre, dilluns
  • 8 de desembre, dimarts
  • 25 de desembre, divendres
  • 26 de desembre, dissabte

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals
  2. Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
  3. Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
  4. Quan el vi també salva vides: La Vinyeta exporta al món la seva col·laboració amb la Fundació Mona
  5. Èric Torres, fundador de l'Escoleta Cap de Creus: 'Vam néixer sense gaires aspiracions i ara som en vuit pobles de l'
  6. La Marca de l'Ham, un llegat històric entre Figueres i Vilatenim que demana protecció
  7. Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
  8. Adrià Geli, entrenador personal: 'Aquestes són les cinc claus per perdre pes abans de l'estiu

Per què és festa a Figueres aquest dilluns 25 de maig?

Per què és festa a Figueres aquest dilluns 25 de maig?

Sanció de vint partits per al jugador del Vilamalla implicat en la baralla contra el Borrassà

Sanció de vint partits per al jugador del Vilamalla implicat en la baralla contra el Borrassà

La Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic s’uniran en un gran esdeveniment enogastronòmic a Figueres

La Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic s’uniran en un gran esdeveniment enogastronòmic a Figueres

Primavera, al·lèrgies i intestí: malestar més enllà del pol·len

Primavera, al·lèrgies i intestí: malestar més enllà del pol·len

La prioritat nacional de VOX, Aliança Catalana i Le Pen

La prioritat nacional de VOX, Aliança Catalana i Le Pen

Òptica a Figueres selecciona una persona per a atenció al client

Òptica a Figueres selecciona una persona per a atenció al client

Beques "Joves Talents" de Veolia: impulsant l'excel·lència acadèmica de joves amb talent i recursos limitats

Beques "Joves Talents" de Veolia: impulsant l'excel·lència acadèmica de joves amb talent i recursos limitats
Tracking Pixel Contents