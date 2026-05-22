Festius
Per què és festa a Figueres aquest dilluns 25 de maig?
El calendari laboral de Figueres del 2026 presenta una particularitat destacada: el tradicional festiu local de la Santa Creu, que se celebra cada 3 de maig i és una de les dates més emblemàtiques de la ciutat, enguany va caure en diumenge. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Figueres ha traslladat aquest festiu al pròxim dilluns 25 de maig, coincidint amb el Dilluns de Pasqua Granada, que passarà a ser el dia festiu local substitutori a la ciutat.
L’altre festiu local de Figueres serà el dilluns 29 de juny, coincidint amb Sant Pere.
Els festius locals de Figueres el 2026
El calendari laboral del 2026 a Figueres inclou els festius generals de Catalunya, a més dels dos festius abans esmentats. Així doncs, aquest el calendari de festius de la ciutat d'enguany:
- 1 de gener, dijous
- 6 de gener, dimarts
- 3 d’abril, divendres
- 6 d’abril, dilluns
- 1 de maig, divendres
- 25 de maig, dilluns: festiu en substitució del 3 de maig, dia de la Santa Creu
- 24 de juny, dimecres
- 29 de juny, dilluns: Sant Pere
- 15 d’agost, dissabte
- 11 de setembre, divendres
- 12 d’octubre, dilluns
- 8 de desembre, dimarts
- 25 de desembre, divendres
- 26 de desembre, dissabte
