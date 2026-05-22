Conflicte a l’escola catalana
Educació veu inassumible la proposta salarial dels sindicats i Ustec amenaça de portar la protesta a la visita del Papa
Els sindicats consideren "un insult" la proposta de la Conselleria, que no s'acosta als 478 euros mensuals addicionals que demanen per als docents.
Helena López
Després de no tractar la qüestió salarial aquest dijous malgrat el compromís assumit dimecres, els representants de la Conselleria d’Educació s’han presentat a la reunió amb els sindicats d’aquest divendres amb un document de propostes de "reconeixement de la tasca docent" que continua centrant la millora salarial en diferents complements, una cosa que els sindicats ja van rebutjar. Els més destacats són l’increment del 50% als complements de tutoria (infantil, primària, ESO i Educació Especial) i en el de coordinació digital, l’increment del 25% en els complements per a les direccions dels centres i la creació de nous complements (ja recollits en la proposta rebutjada dimecres), com incentius per a la cotutoria, per a tots els docents de centres de màxima complexitat (CMC) –del qual es beneficiarien 17.435 treballadors i seria de 139,77 euros mensuals a primària i 196,56 a secundària– i per a la direcció de Treballs de Recerca (TR).
Proposta que queda molt lluny de les demandes dels sindicats de la vaga, que demanen 478 euros mensuals més per als mestres i 544 per als professors. De fet, Ustec, el sindicat majoritari a l’escola pública, fa una crida a la mobilització durant la vaga general educativa del 27 de maig i amenaça en un vídeo amb portar les protestes a la visita del Papa a Barcelona (aquest dilluns ja van bloquejar durant dues hores la Sagrada Família).
Cessió a Aspepc
El document que la conselleria ha presentat aquest divendres als sindicats –que aquests consideren gairebé un insult– recull també la reactivació del cos de catedràtics –amb la creació de 1.000 places de catedràtics (250 d’anuals entre el 2027 i el 2030)–, "reactivant una via de promoció paralitzada des del 2010" i en la qual posa especial èmfasi el sindicat Professors de Secundària (Aspepc).
El Departament planteja també un paquet de mesures per "avançar cap a un marc estable i global que ordeni el reconeixement de la tasca dels docents al llarg de tota la trajectòria, i que responen –diuen– a demanda de diferents col·lectius de professorat". Mesures com el reconeixement de la trajectòria "més enllà dels estadis", com la valoració de l’experiència i la formació contínua; la "progressió per retenir el professorat experimentat" i la "valoració de les funcions singulars que no tenen encaix retributiu".
2.301 nous professionals
Sobre les noves dotacions de personal, la proposta de la conselleria inclou per al curs 2026-2027 la incorporació d’un total de 2.301 nous professionals, més de 1.000 per a l’escola inclusiva, que inclouen "suports per a l’educació especial, benestar emocional i personal d’integració" i 864 per al reforç de plantilles, "destinades principalment a la formació professional (FP), reducció de ràtios, nous grups de batxillerat i especialistes en Matemàtiques". Ustec demanava que en fossin 6.400.
