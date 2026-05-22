Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim FigueresRegularització extraordinàriaOcupes EmpuriabravaMostra Vi i Fòrum GastronòmicSanció jugador barallaPlans cap de setmana
instagramlinkedin

Ràdio

La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER

Àngels Barceló, de la Cadena SER

Àngels Barceló, de la Cadena SER / Cadena SER

Redacció

Redacció

Àngels Barceló abandonarà al final de la temporada actual la Cadena SER, emissora en què presenta i dirigeix el programa matinal Hoy por hoy, segons han informat a EFE fonts de la cadena.

De moment es desconeix el proper destí de la periodista, que ha comunicat la seva decisió aquest divendres al matí a la direcció de la cadena i al seu equip al programa.

Tampoc se sap encara qui la substituirà a partir de la propera temporada al capdavant del veterà programa matinal, pel qual han passat periodistes com Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga o Carles Francino.

Notícies relacionades

Nascuda a Barcelona el 1963, Barceló va començar a la Cadena SER —del grup Prisa— el juliol del 2005, al capdavant del programa de cap de setmana A vivir que son dos días. Entre el 2008 i el 2019 va dirigir i presentar l’informatiu vespertí Hora 25 i des del setembre del 2019 dirigeix i presenta el magazín matinal Hoy por hoy, líder d’audiència a la ràdio a Espanya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals
  2. Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
  3. Assaig inèdit de repartiment de paqueteria: una línia de bus interurbà aprofita el maleter buit per a mercaderies
  4. La indignació d’un jove en veure la nòmina d’un enginyer el 1992: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”
  5. Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
  6. Quan el vi també salva vides: La Vinyeta exporta al món la seva col·laboració amb la Fundació Mona
  7. Veiem molta mobilitat forçada, amb persones empadronades en un lloc però vivint en un altre per manca d’alternatives
  8. Adrià Geli, entrenador personal: 'Aquestes són les cinc claus per perdre pes abans de l'estiu

La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER

La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER

La DGT alerta sobre un dels grans perills per a la seguretat viària a la carretera: "En el 90% dels casos hi ha un únic vehicle implicat"

La DGT alerta sobre un dels grans perills per a la seguretat viària a la carretera: "En el 90% dels casos hi ha un únic vehicle implicat"

Presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de matar a ganivetades la seva exparella a Figueres

Presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de matar a ganivetades la seva exparella a Figueres

Educació veu inassumible la proposta salarial dels sindicats i Ustec amenaça de portar la protesta a la visita del Papa

Educació veu inassumible la proposta salarial dels sindicats i Ustec amenaça de portar la protesta a la visita del Papa

Will Camós repassa el seu moment creatiu amb una actuació al Cafetó de Figueres

Will Camós repassa el seu moment creatiu amb una actuació al Cafetó de Figueres

Esther Escudero, Abraham Ortiz i Jordi Bronsoms exploren el paper de la creativitat en una exposició a Roses

Esther Escudero, Abraham Ortiz i Jordi Bronsoms exploren el paper de la creativitat en una exposició a Roses

Laporta: "Florentino utilitza Negreira com a cortina de fum perquè fa dos anys que no guanyen res"

Laporta: "Florentino utilitza Negreira com a cortina de fum perquè fa dos anys que no guanyen res"

El Govern rep 549.506 peticions de regularització i dona permisos provisionals a 91.505 sol·licitants en els primers 35 dies

El Govern rep 549.506 peticions de regularització i dona permisos provisionals a 91.505 sol·licitants en els primers 35 dies
Tracking Pixel Contents