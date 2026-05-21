Investigació en marxa
El mòbil de Jonathan Andic no tenia dades d'abans de la mort del seu pare
El fill del fundador de Mango va declarar que li van robar el telèfon i no va recuperar els xats a la nova terminal. La policia no disposa dels missatges previs
Guillem Sánchez | J.G. Albalat | Germán González
Jonathan Andic va tornar d’un viatge llampec que va fer a l’Equador a finals de març del 2025 sense el seu telèfon mòbil. El fill del fundador de Mango va explicar a la seva secretària que un lladre l’hi havia robat. El terminal sostret era un iPhone 14 i, en tornar a Barcelona, se’n va comprar un altre de més modern, un iPhone 16 PRO. Aquest últim és el que han analitzat els Mossos. Segons les fonts consultades, en aquest terminal només hi ha converses de WhatsApp noves perquè Jonathan no va recuperar les del mòbil desaparegut.
En la interlocutòria que decreta presó amb fiança per a Andic, la jutge fa al·lusió a aquest detall quan enumera els indicis de criminalitat que aprecia contra el fill de l’empresari mort: "Va canviar el terminal de telefonia mòbil que tenia per un altre [...] esborrant el contingut de l’antic telèfon". La magistrada al·ludeix a la "forma sospitosa" en què el mòbil del fill del fundador de Mango va desaparèixer. Coincideix amb "la reobertura de l’expedient judicial", remarca la jutge. La informació que genera una aplicació com WhatsApp s’emmagatzema tant en la memòria del terminal com en un núvol digital. Per això, quan un client renova la terminal prossegueix amb les seves comunicacions sense perdre l’històric de totes les converses anteriors. I, en cas de pèrdua sobtada d’un mòbil, l’habitual és recórrer a una còpia de seguretat antiga.
Andic, no obstant això, no va fer aquest pas i, quan el jutjat de Martorell va reobrir la causa sobre la mort del seu pare i se’l va instar a entregar el telèfon, l’investigat va donar un mòbil amb un WhatsApp que només contenia converses dels últims cinc mesos, un període durant el qual, tal com remarca la jutge d’instrucció, Jonathan ja sabia que estava en el punt de mira de la policia.
Les dues circumstàncies sumades – el suposat robatori del seu telèfoni el fet que no va instal·lar al nou una còpia amb totes les dades del seu WhatsApp– ha impedit als Mossos accedir a converses que els investigadors consideren clau per a aquest cas. Aquest escull els investigadors han pogut esquivar-lo, segons es desprèn dels indicis que cita la jutge de Martorell, analitzant un altre telèfon clau en aquest cas: el de la víctima. Isak Andic tenia el seu telèfon a la butxaca i aquest sí que ha pogut ser recuperat. Al terminal del fundador de Mango sí que consten totes les converses que va mantenir amb el seu fill Jonathan. I també un altre indici d’interès per a la causa: Jonathan havia dit en una de les seves declaracions que Isak s’havia aturat per fer fotos, però al seu telèfon només hi havia imatges de l’inici de l’excursió.
Equip legal
D’altra banda, en la seva declaració al jutjat, Jonathan va demanar a la jutge que vol tornar a declarar quan "s’estudiï la causa". Així ho han explicat fonts presents en la declaració. Andic, acusat de matar el seu pare quan van anar d’excursió a Collbató el desembre del 2024, no va quedar content amb aquesta primera declaració judicial i per això volia tornar a repetir-la però quan estigui preparat.
Des d’ahir el seu equip legal, que lidera Cristóbal Martell, ja analitza els més de 1.500 folis de sumari judicial. En aquest sentit, els seus advocats consideren que els informes dels Mossos en què es basa la interlocutòria judicial, tenen "greus imprecisions", ja que estan basats en converses sense context.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
- Quan el vi també salva vides: La Vinyeta exporta al món la seva col·laboració amb la Fundació Mona
- Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
- La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals
- Pals de fibra caiguts: ja falta menys perquè vagin per terra, i això no vol dir que estiguin soterrats...
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima