Oposicions
Ho diu el BOE: per a aquestes oposicions amb sous de 1.500 euros només demanen l’ESO
El temari per a aquesta oposició es compon generalment d’un total de 28 temes i consta de 10 mòduls diferents
Oriol García Dot
El passat dimecres, el BOE va publicar el Reial decret 387/2026, de 6 de maig, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici 2026. D’aquesta manera, s’han presentat 27.232 noves places per a l’Administració General de l’Estat, tot i que n’hi ha una que destaca per sobre de la resta.
Cada any, més de 200.000 persones es presenten als exàmens de les oposicions a Espanya. Al seu torn, l’Estat cada any sol fer l’esforç de treure més places, a causa de l’enorme demanda que hi ha per aquests llocs de treball.
Això es deu als grans avantatges que presenta aquest sector: un sou atractiu en relació amb les funcions del lloc, estabilitat laboral, un horari molt còmode que facilita la conciliació de la feina i la vida familiar i una mobilitat geogràfica fàcil.
Auxiliar administratiu
Tot i que és molt complicat optar a una d’aquestes places, i solen tenir requisits bastant exigents, n’hi ha una que potser et sorprèn. Parlem de les places per exercir com a auxiliar general de l’Administració de l’Estat.
En primer lloc, aquest lloc de treball té els requisits menys estrictes de tota la llista: només cal el títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Un altre punt que crida molt l’atenció és que, mentre en alguns càrrecs surten menys de 100 places, en el cas d’auxiliar administratiu n’han sortit 1.450.
També cal destacar un dels punts que atrau més persones: el sou. Segons l’acadèmia de preparació per a oposicions MasterD, el sou d’un auxiliar administratiu oscil·la entre els 1.300 i els 1.750 euros al mes. Tot i així, el rang salarial dependrà de diversos factors, com la ubicació geogràfica, l’experiència laboral prèvia i les polítiques salarials específiques de la institució per a la qual treballin.
Temari per a l’oposició
El temari per a les oposicions d’auxiliar administratiu es compon generalment d’un total de 28 temes i consta de 10 mòduls com Dret Constitucional i Funció Pública.
Un cop estudiat el temari, segons l’Institut Nacional d’Administració Pública, “la prova selectiva per a l’accés al Cos General Auxiliar de l’Administració de l’Estat consta d’un exercici dividit en dues parts obligatòries i eliminatòries: la primera consisteix a respondre per escrit un qüestionari de màxim 60 preguntes, i la segona consisteix a respondre per escrit un altre qüestionari de màxim 50 preguntes, a realitzar en una sola sessió, seguint les instruccions facilitades per la Comissió Permanent de Selecció”.
