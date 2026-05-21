Relleu
Gemma Martínez serà directora d''El Periódico' a partir de l'1 de juny
Prensa Ibérica ha nomenat Gemma Martínez (València, 1972) directora d'El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, càrrec en el qual succeirà l’actual director, Albert Sáez, a partir del pròxim 1 de juny. Martínez era fins ara directora adjunta del diari, al qual es va incorporar el setembre de l’any 2020 procedent de Levante, la capçalera de Prensa Ibérica a València, on exercia com a subdirectora des del 2017. Anteriorment, va treballar durant 22 anys al diari econòmic Expansión, en què es va especialitzar en banca i finances, i va passar per les redaccions de València, Madrid i Barcelona. També va ser corresponsal a Nova York entre els anys 2007 i 2011, coincidint amb la crisi financera més rellevant de les últimes dècades, que va explicar al llibre Saqueo, publicat el 2013. També ha col·laborat amb regularitat en programes de ràdio com La brújula de economía, d’Onda Cero.
Des del 2020, Martínez ha sigut una peça fonamental a l’equip de redacció que es va configurar a partir del nomenament de Sáez, el juny del 2020. La fins ara directora adjunta ha liderat la reformulació del producte digital en àrees clau com la informació econòmica; ha participat en la primera etapa del suplement Actius, actualment dirigit per Martí Saballs; ha posat en marxa projectes com Empoderadas, Con P de Planeta, Nodos i Economía de Cerca, i ha contribuït a l’impuls de la informació local, amb les 17 edicions digitals a l’àrea metropolitana i a Tarragona, la informació cultural i els esports. També ha sigut la responsable de la implementació dels nous fluxos de treball per transformar la relació amb els lectors. Gemma Martínez publica setmanalment dues newsletters, Economía en Persona i Imperdibles, que compten amb milers de seguidors.
Des de fa dos anys, l’actual director, Albert Sáez, és també director general de continguts de Prensa Ibérica, responsabilitat a la qual ara es dedicarà en exclusiva. El relleu es produeix quan es compleixen set anys de l’adquisició d’El Periódico per part de Prensa Ibérica, grup presidit per Javier Moll, que ha mantingut una aposta constant per impulsar el diari editorialment, però també des del punt de vista tecnològic, comercial i de gestió, amb una millora substancial del resultat econòmic. Pel que fa a l’audiència, en els últims tres mesos, El Periódico ocupa la quarta posició al rànquing GFK d’usuaris únics mensuals a Espanya i és líder a Catalunya en aquesta categoria des del desembre del 2025. L’edició de paper és la segona més venuda a Catalunya i la setena més llegida a Espanya.
Prensa Ibérica ha sigut aquest mes de març el segon grup informatiu d’Espanya en audiència digital, darrere de Prisa. Les seves principals capçaleres, com La Nueva España, Faro de Vigo, La Provincia, Levante, Información, Diario de Mallorca o El Correo de Andalucía, són líders o disputen el lideratge en vuit de les 17 comunitats autònomes i publiquen regularment informació sobre més de 1.300 poblacions espanyoles.
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
- Quan el vi també salva vides: La Vinyeta exporta al món la seva col·laboració amb la Fundació Mona
- Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
- La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals
- Pals de fibra caiguts: ja falta menys perquè vagin per terra, i això no vol dir que estiguin soterrats...
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima