Investigació en marxa
La fundació que Isak Andic va voler muntar i el va separar del fill
L’empresari volia destinar part dels beneficis a una organització que els canalitzés als necessitats, cosa que la jutge veu com un possible mòbil econòmic
Paula Clemente
Uns sis mesos abans de morir, Isak Andic ho tenia tot a punt per materialitzar un projecte llargament sospesat: constituir una fundació per canalitzar tota la filantropia i suport que, de manera una mica desorganitzada, donava al teixit emprenedor local i a les persones necessitades. Aquell projecte va quedar truncat després de l’accident de muntanya que va posar fi a la seva vida el 14 de desembre del 2024, en primer lloc per la mort en si; en segon lloc, per tot el que va arrossegar: un relleu exprés a Mango, un repartiment de cadires entre els seus tres fills a la resta de companyies del pare, la gestió de l’herència i la investigació de la caiguda per aclarir si el seu primogènit, Jonathan Andic, va tenir alguna cosa a veure amb la seva mort.
Ahir Andic fill va ser detingut acusat d’homicidi, i la jutge que instrueix el cas sospita que la fundació podria haver sigut un dels mòbils que hi hauria darrere del succés. La institució que projectava Isak Andic s’emportaria bona part dels beneficis de Mango, cosa que suposaria reduir la riquesa dels amos de la companyia, que aquest any s’han repartit 200 milions d’euros de dividends a costa dels dos últims exercicis.
El nom
La qüestió és que el projecte de la fundació seguia present a Mango, un any i mig després de la mort del seu principal instigador, tot i que, com remarca la jutge, no s’hagi arribat mai a materialitzar. Segons consta a EL PERIÓDICO, la voluntat de la companyia era que la fundació es constituís "sí o sí" i el que estava per dilucidar eren qüestions com el nom (¿Fundació Mango o Fundación Isak Andic?), a quines temàtiques vincular-la exactament, si l’havia de portar una de les filles o millor algun executiu extern o com separar l’acció social de Mango de la fundació.
Si la cadena de moda té una àrea d’Acció Social és per iniciativa del mateix Isak Andic, que va voler que Mango treballés activament a "dissenyar i implementar projectes de suport a comunitats vulnerables, programes educatius i de desenvolupament social", explicava la cadena en el marc de l’aniversari de la seva mort. Això no obstant, independentment d’això, Isak Andic donava a títol personal a entitats com l’Hospital Sant Joan de Déu, la Fundació FERO o la Fundació Ared, i va ser patró de la Fundació Elena Barraquer i va participar en el projecte Alpan (Alimentació per a Persones Necessitades).
