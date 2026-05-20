Previsió meteorològica
Els termòmetres es disparen fins a 15 graus en una setmana i es preparen per vorejar màximes de 40 en ple maig
Els models apunten que aquest divendres es podrien arribar a valors de fins a 38 graus a la zona de la vall del Guadalquivir
Espanya es prepara per al primer episodi de calor de l’any amb valors per sobre dels 30 graus i màximes de fins a 38
Valentina Raffio
La setmana passada, l’arribada d’una massa d’aire fred procedent del nord d’Europa va deixar diversos dies de fred i amb temperatures per sota del normal. Però ara, segons adverteixen els models, la situació meteorològica ha canviat i tot apunta que ens endinsem en el primer episodi de calor de l’any. «Aquesta setmana guanyen terreny les altes pressions, augmenta la insolació i arriba una massa d’aire més càlid», adverteix la meteoròloga Mar Gómez, de l’equip d’‘eltiempo.es’, que pronostica que, arran d’aquest episodi, els termòmetres espanyols podrien registrar augments d’entre 10 i 15 graus en tot just una setmana. «Entre dimecres i el cap de setmana, les temperatures podran situar-se a moltes zones entre 5 i 12 graus per sobre del normal per a aquestes dates», comenta l’especialista.
Segons explica Gómez, aquest tipus de canvis bruscos de temperatura és una cosa habitual al maig ja que es tracta d’un mes de transició entre les condicions primaverals i les estiuenques. «Durant aquest període podem passar de dies frescos amb ambient gairebé de març o abril a jornades pràcticament estiuenques en molt poc temps», comenta. En aquest cas, el canvi brusc de temperatura es deu a la transició entre la massa d’aire fred que va dominar la setmana passada a l’arribada d’una dorsal subtropical que, a partir d’aquest dimecres, afavorirà lacirculació i entrada d’aire càlid. Els models apunten que aquest fenomen provocarà un ascens progressiu de les temperatures que arribarà al seu pic entre dijous i divendres.
Calor i nits tropicals
Els pronòstics apunten que els pròxims dies es registraran temperatures per sobre dels 30 graus a pràcticament tot el país. En zones del nord-est i la meitat sud, a més, s’espera que els termòmetres se situïn entorn dels 34 graus. A la vall del Guadalquivir, per exemple, podrien arribar a valors pròxims als 38 graus. I en punts del sud s’esperen mínimes per sobre dels 20 graus, per la qual cosa, a la pràctica, podria haver-hi les primeres nits tropicals de l’any. «Les altes temperatures aniran guanyant terreny des de mitjans de setmana i es mantindran altes durant diversos dies, especialment al centre, sud i nord-est peninsular», comenta la meteoròloga, que afegeix que, de moment, «és possible que l’ambient càlid es prolongui durant el cap de setmana i fins i tot part de la setmana següent en algunes zones».
«En un planeta més càlid, els episodis de calor són més probables, poden aparèixer abans, durar més i arribar a valors més extrems»
Registrar temperatures pròximes als 40 graus al maig mostra, d’una banda, com el canvi climàtic està impactant de manera directa en els termòmetres espanyols i, d’altra banda, com podria ser el pròxim estiu. «En un planeta més càlid, els episodis de calor són més probables, poden aparèixer abans, durar més i arribar a valors més extrems. No podem atribuir un episodi concret al canvi climàtic sense un estudi específic d’atribució, però sí que podem dir que aquest tipus de situacions encaixen en una tendència de fons: primaveres cada vegada més càlides i episodis de calor més primerencs», comenta Gómez alhora que llança una advertència: «El senyal estacional apunta clarament que el pròxim estiu serà més càlid del normal sobretot en punts de l’interior peninsular on aquestes anomalies podrien ser més destacades».
- Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
- Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
- VÍDEO | Jordi Masquef, sobre el crim masclista de Figueres: 'Alguna cosa ha fallat
- Quan el vi també salva vides: La Vinyeta exporta al món la seva col·laboració amb la Fundació Mona
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
- Figueres estrena el Mercat de Sant Baldiri en record de la desapareguda Fira
- L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament