Planta Viva arriba per primera vegada a l’Alt Empordà: quan les flors deixen de marxar i el record continua viu
El projecte transforma les ofrenes florals en plantes vives de cultiu local per crear records tangibles i sostenibles
Hi ha gestos que parlen més que les paraules. Quan una família acomiada una persona estimada, sovint busca una ofrena que expressi allò que costa tant dir: l’amor, la gratitud, la memòria. I és en aquest moment, tan delicat i tan profundament humà, quan Planta Viva es revela com una nova manera de fer presents els records.
Per primera vegada, Àltima presenta Planta Viva a l’Alt Empordà, un projecte que transforma el concepte tradicional de l’ofrena floral per convertir-lo en un símbol viu, sostenible i ple de valor emocional.
Una ofrena que perdura, com els records que no s’esborren
Les flors tallades —tan presents en els rituals de comiat— són belles, però efímeres. Planta Viva neix precisament per donar continuïtat a aquesta bellesa i convertir-la en una vida que segueix creixent més enllà de l’instant del comiat.
L’ofrena es construeix amb plantes i flors vives de temporada i de cultiu local, col·locades sobre estructures elaborades manualment. No hi ha residus, no hi ha flor que es marceixi: hi ha vida que continua, que arrela, que acompanya.
Quan la cerimònia s’acaba, aquestes plantes es lliuren a les famílies i amics en testos personalitzats. I aquí és on rau la seva força emocional: aquella planta, aquella flor, es converteix en un record tangible, durador, que es pot cuidar, regar, observar créixer. Com passa amb el dol ben acompanyat.
Quan sostenibilitat i emoció es troben
Planta Viva no és només una innovació en termes de sostenibilitat; és també una manera nova d’expressar sentiments. Un llenguatge simbòlic que ofereix a les famílies de Girona una forma diferent de dir: ets aquí, encara amb nosaltres.
El projecte redueix de manera significativa la petjada de carboni: elimina la necessitat de flor tallada importada, evita residus, i aposta pel talent i el cultiu local. Però el seu impacte més important és d’una altra naturalesa: dóna als familiars un objecte viu que esdevé companyia, una peça que es cuida i que, al mateix temps, cuida.
Una manera d’homenatjar que connecta amb la sensibilitat actual
Les famílies d’avui busquen una manera més personal, més íntima i més conscient de recordar. I Planta Viva respon a aquesta sensibilitat creixent, oferint una alternativa que uneix tradició i contemporaneïtat: la bellesa floral de sempre, però sense caducitat; el simbolisme de l’ofrena, però amb un significat que perdura.
Per això, l’arribada de Planta Viva a l’Alt Empordà és molt més que una novetat: és una evolució natural en la manera com honorem els qui ja no hi són.
Àltima porta un nou llenguatge del record a l’Alt Empordà
Amb Planta Viva, Àltima reforça la seva vocació d’oferir serveis que no només acompanyen en el comiat, sinó que tenen cura de les persones i de la manera com viuen el dol. Un dol que no sempre és lineal, ni breu, ni fàcil, i que agraeix tenir petits rituals que connectin, que donin sentit, que acompanyin.
Una planta que creix als mesos de la pèrdua pot convertir-se en un far, en un símbol de continuïtat i en una manera preciosa d’honrar els records que volen seguir florint.
Àltima, la companyia líder amb més de 300 anys de tradició familiar
Àltima és el grup català capdavanter en la gestió de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i cementiris present a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona. Amb més de 300 anys d'experiència al sector funerari i un equip humà de més de 480 professionals, Àltima dona cobertura actualment a 420 municipis mitjançant 43 tanatoris, 14 complexos crematoris i 19 cementiris propis (concessions). La companyia també dona serveis de cementiri, manteniment i neteja a 233 municipis de Catalunya i Balears.
