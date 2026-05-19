Continguts inapropiats en la infància
Porno, violència i autolesions: els continguts que arriben al mòbil del teu fill abans dels 13 anys
Un estudi de la Universitat Complutense assegura que la meitat dels joves reconeixen que van començar a veure vídeos sexuals i violents a l’acabar primària
Olga Pereda
Porno, baralles gravades, violència en videojocs, autolesions, maltractament animal, zoofília i formes de suïcidi. Entre un 40% i un 50% dels joves de 16 a 29 anys admeten que van començar a veure aquest tipus de continguts online a una edat molt primerenca: quan tenien 12 o 13 anys. No sempre es tracta d’una conducta intencional, ja que, en el cas concret de les autolesions o les formes de suïcidi, gairebé tres de cada deu afirmen que aquestes imatges o vídeos els van aparèixer de manera inesperada en una xarxa social. Els dos materials amb un accés més precoç són la pornografia —gairebé el 20% la va veure abans de complir els 12 anys— i el contingut violent en videojocs, vist pel 17% abans dels 12.
Així ho revela l’estudi Joves i continguts digitals: pornografia, violència explícita i hipersexualització, elaborat per la Universitat Complutense i la fundació The Family Watch, i presentat aquest matí a Madrid. A partir d’una enquesta a 650 nois i noies de 16 a 29 anys residents a Espanya, l’informe conclou que l’exposició a continguts digitals perillosos es produeix molt aviat, en una etapa vital d’alta vulnerabilitat i amb una supervisió insuficient a la llar.
L’accés precoç al telèfon mòbil, la baixa presència de controls parentals, la curiositat adolescent, la pressió del grup i la fàcil circulació de continguts a través de les xarxes socials creen un entorn de risc, segons les investigadores de la Complutense que han elaborat l’informe: Sonia Carcelén, María Galmés, Gema Martínez i Mónica Díaz-Bustamante. Les autores alerten que el problema no és només l’exposició, sinó també la normalització d’aquests continguts.
La pornografia i els continguts violents poden generar incomoditat, però estan acceptats entre molts joves. Bona part deixa de mirar les imatges perquè els resulten desagradables, especialment davant la violència extrema, el contingut sexual sense consentiment i el maltractament animal. Però també hi ha una part que continua veient-les a causa, segons la investigació universitària, de la pressió del grup o de la normalització. En el cas concret de la pornografia, el 26% afirma que va continuar consumint continguts similars després de la primera exposició.
Com altres estudis relacionats amb el mateix tema, la investigació de la Complutense planteja combatre l’accés primerenc a imatges i vídeos inapropiats amb una eina que continua brillant per la seva absència en instituts i famílies: l’educació afectivosexual.
Més de la meitat dels enquestats afirmen que van tenir el seu primer mòbil propi abans dels 12 anys o just en complir-los, l’edat en què es deixa enrere la primària i s’entra a l’institut. Només el 32% assegura haver tingut algun tipus de control parental al dispositiu durant l’adolescència. La realitat és que, actualment, molts controls parentals són confusos per als progenitors i fàcils d’esquivar per als adolescents. És força habitual que els joves els evitin per passar més temps amb els dispositius. La futura normativa de protecció digital dels menors, aprovada pel Govern i actualment en tràmit parlamentari, obligarà els fabricants a incorporar sistemes senzills i eficaços en tots els aparells digitals.
A la seva habitació
L’habitació pròpia dels fills i filles és el lloc on, segons la investigació de la Complutense, es produeix el contacte amb aquest tipus de materials. El context privat es dona, sobretot, en els continguts relacionats amb les autolesions, les formes de suïcidi i la pornografia. El mòbil propi és el principal suport d’accés, tret de la violència en videojocs, en què destaca la videoconsola.
No és la primera vegada que els experts alerten d’aquestes plataformes. Marina Marroquí, educadora social, especialista en violència de gènere i autora d’Eso no es sexo, assegurava en una entrevista recent amb aquest diari que el primer contacte amb el porno no és el telèfon, sinó la PlayStation. "Les famílies no saben que la famosa sabateria del GTA [una saga de videojocs] és un prostíbul on et surt una llista de preus, violes les dones i t’emportes la recaptació", explicava la divulgadora, després de recordar que la mitjana per jugar al GTA se situa entre els 8 i els 10 anys.
El treball de la Complutense remarca la rellevància del silenci. El 65% dels qui van tenir una "experiència notòria" relacionada amb la pornografia no l’hi van explicar a ningú. En el cas de les autolesions o les formes de suïcidi, el percentatge es redueix, però continua sent alt: un 53%. Les raons més freqüents són la vergonya, la por del càstig, el temor de ser jutjat i el bloqueig.
Tot i que sis de cada deu enquestats afirmen que l’impacte va quedar superat, el 40% reconeix alguna empremta actual: el 18% esmenta inseguretats, el 15% assenyala insensibilització davant determinats continguts i el 7% reconeix distorsió de la realitat o frustracions.
