Pensions
Una dona planta cara a la Seguretat Social i aconsegueix una pensió de viduïtat de més de 3.000 euros després que li fos denegada
El Tribunal Suprem corregeix la Seguretat Social i reconeix que les cotitzacions del marit mentre continuava treballant han de comptar per incrementar la pensió de viduïtat
Álex Pareja
Una dona ha aconseguit que el Tribunal Suprem li reconegui una pensió de viduïtat calculada sobre una base reguladora de 3.315,80 euros després que la Seguretat Social la hi denegués en un primer moment. El cas crida l’atenció perquè el conflicte no estava en el dret a cobrar la prestació, sinó en com s’havia de calcular la base reguladora, una diferència que va acabar elevant de manera notable la quantia mensual.
L’origen del conflicte
La protagonista va demanar la pensió de viduïtat després de la mort del seu marit, però la Seguretat Social va rebutjar sumar a la base reguladora les seves cotitzacions perquè tenia la jubilació suspesa per continuar treballant. Aquest detall canviava completament l’import final, ja que deixava fora anys d’aportacions que sí que havien generat drets.
La dona va decidir portar el cas als tribunals i va defensar que aquelles cotitzacions posteriors no es podien ignorar. Finalment, el Tribunal Suprem li va donar la raó i va corregir el criteri de la Seguretat Social, en entendre que el període treballat amb la jubilació suspesa s’havia de computar per recalcular la prestació.
Per què augmenta la base reguladora
La clau de la sentència és que la base reguladora de la pensió de viduïtat ha de reflectir tota la trajectòria contributiva rellevant del causant. En incloure les cotitzacions posteriors, la pensió va passar a situar-se en una base reguladora de 3.315,80 euros, molt per sobre de la que havia reconegut inicialment l’Administració.
Aquest canvi no només va suposar un increment important de la quantia, sinó també un precedent rellevant per a altres casos semblants. La resolució deixa clar que, quan una persona continua treballant després d’haver suspès la jubilació, aquestes cotitzacions no desapareixen ni perden valor a efectes de protecció social.
Els tribunals van considerar que la Seguretat Social havia aplicat un criteri massa restrictiu en deixar fora aquestes aportacions. En canvi, la sentència reconeix que el sistema ha de tenir en compte l’esforç contributiu real del treballador mort, especialment quan continuava en actiu i cotitzant de manera vàlida.
Un precedent important
Aquest tipus de resolucions té impacte més enllà del cas concret, perquè aclareix com s’han d’interpretar les cotitzacions generades durant períodes de jubilació suspesa. A la pràctica, la sentència reforça la idea que la Seguretat Social no pot obviar aportacions que formen part de l’historial laboral real del difunt.
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Figueres estrena el Mercat de Sant Baldiri en record de la desapareguda Fira
- Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
- Peyu: 'Al teatre, fer riure vuit-centes persones de cop et dona un poder que no tens amb cap altre mitjà
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- Per un any en una secta en calen set per recuperar la salut mental
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar