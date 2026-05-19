Seguretat
Cabanes instal·larà una càmera lectora de matrícules al municipi arran de l'augment de robatoris
La població estava inclosa en un projecte comarcal de videovigilància, però n'accelerarà la posada en marxa
L'oposició de Cabanes reclama un ple extraordinari per una "onada" de robatoris al municipi
Gemma Tubert
L'Ajuntament de Cabanes instal·larà una càmera lectora de matrícules arran de l'augment de robatoris al municipi. L'alcaldessa, Núria Campdelacreu, ha explicat que la mesura forma part del projecte de videovigilància Lectio, que preveu la instal·lació de diverses càmeres en punts estratègics de la majoria de municipis de la comarca. Davant la situació, però, Cabanes ha decidit accelerar-ne la implantació. Campdelacreu diu que la intenció és que el dispositiu actuï com a element dissuasiu. La situació ha generat alarma entre els veïns i la setmana passada es va celebrar un ple extraordinari per abordar-la, a petició de l'oposició. Els Mossos d'Esquadra han dissenyat un operatiu específic al poble, amb patrulles uniformades i també de paisà.
La policia ha rebut fins a vuit denúncies per robatoris a Cabanes des del mes de gener. En dos dels casos, a més, els lladres haurien entrat als habitatges amb els inquilins a dins. La situació ha generat una sensació d'inseguretat creixent al municipi i l'oposició va instar a celebrar un ple per abordar-la, que es va fer la setmana passada.
Durant la sessió, l'alcaldessa va explicar que els Mossos estan investigant els fets, que creuen que podrien haver estat comesos per bandes organitzades, i que ja s'ha reforçat la vigilància per part del cos policial. En paral·lel, però, l'Ajuntament està a punt de contractar l'empresa que assumirà la instal·lació d'una càmera lectora de matrícules en un punt estratègic d'accés al municipi.
Campdelacreu assegura que ja tenen el vistiplau de la policia, que serà qui gestionarà les dades que enregistrin els aparells. L'alcaldessa espera que la mesura actuï com a element dissuasiu i que la situació es normalitzi ben aviat. De fet, diu que en les últimes setmanes no s'han produït nous robatoris. En canvi, descarta la proposta de l'oposició de contractar vigilants municipals o de mancomunar aquest servei amb municipis veïns com Peralada. "No és assumible per a un municipi com el nostre", assegura.
Un projecte comarcal
La instal·lació de càmeres lectores de matrícules al municipi forma part del projecte Lectio dels Mossos d'Esquadra, que preveu col·locar aquests dispositius en pràcticament tots els municipis de l'Alt Empordà, excepte en aquells que, com Figueres o la Jonquera, ja en disposen. El Consell Comarcal preveu licitar aviat el projecte. Després, cada municipi es farà càrrec d'adquirir els dispositius. La voluntat és tenir controlada la xarxa de carreteres secundàries de l'Alt Empordà, que sovint utilitzen els delinqüents.
